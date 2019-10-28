元大投信今年強攻主題型ETF 全球未來通訊ETF展開募集

元大投信身為 ETF 龍頭，目前 ETF 產品在涵蓋股票、債券、外匯、商品資產類別後，看準 ETF 投資人數持續成長，今 (2019) 年截至 9 月底，全市場 ETF 總受益人數為 73.62 萬戶，年成長 13.9%，因此元大投信大舉深化產品線，今年開始延伸至主題型 ETF，包含：元大全球人工智慧 ETF(00762-TW)、元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850-TW)，以及今 (28) 日起募集的元大全球未來通訊 ETF()。

元大投信表示，主題型 ETF 有別於多數市值型 ETF，指數編製規則上專注於某些長期趨勢或特定領域，而且專業指數編製公司會融入法人選股邏輯，希望讓指數能完美追蹤特定領域的產業動能。主題型 ETF 則符合長期大趨勢且具備完善編製規則的，很適合做為資產配置加分的元件。

像今年 8 月剛掛牌的元大臺灣 ESG 永續 ETF，由臺灣指數公司與富時國際有限公司共同編製，關注環境、社會責任、公司治理三大主題，成立以來受益人數直衝 34,834 戶，在台股原型 ETF 中，僅次於元大投信最知名的兩檔國民 ETF：元大台灣 50ETF、元大高股息 ETF。

在海外股票型 ETF 方面，元大投信看好 AI 與 5G，推出趨勢收成系列，包含元大全球人工智慧 ETF 與即將募集的元大全球未來通訊 ETF，此二檔 ETF 所追蹤指數的成分股為篩選在該主題營收大於 50% 的企業。

元大投信表示，今年被視為 5G 元年，各國陸續釋照、進入商轉，通訊技術結合各種應用服務，即將展開並進入我們生活，民眾陸續可以看到相關的基礎建設 (如基地台布建)、手機換機潮、商業應用推出。根據過去 2G、3G、4G 發展歷程來看，通訊技術只會不斷創新更前，並結合 AI、互聯網技術，逐漸發展落實智能城市，推進遠距醫療、自駕車等商機。