〈熱門股〉Mini LED接單旺 晶電周漲16%攀半年高

LED 廠晶電 (2448-TW) 受惠 Mini LED 接單熱絡，高階顯示器訂量 Q4 大幅成長，且明年 Q1 客戶端有 4K 新品亮相，資金輪動簇擁下，本周股價走勢強勁，周五 (25 日) 終場收在 29.2 元，創近半年新高價，股價周漲 16.3%，周線連 2 紅。

晶電 Mini LED 去年下半年量產，小量出貨包括 27 吋電競顯示螢幕與 100 多吋的大型顯示螢幕，今年包括穿戴式裝置、電視等客戶，各類機種均有嘗試導入，且從供應鏈來看，應用已近成熟，相關終端產品將於本季問世，且近期 Mini LED 高階顯示器接單熱絡，Q4 營運動能可期。

展望後市，晶電 Mini LED RGB 顯示屏客戶可望於明年第 1 季量產，加上 Mini LED 背光機種也可望問世，估下半年終端應用將放量，Mini LED 占藍光產能將達 2 至 3 成，而由於 Mini LED 單價高，若稼動率同步拉升，有助推升毛利率表現，帶動獲利增溫。

晶電營運已於今年第 1 季落底，第 3 季電視、手機背光需求成長帶動下，營收小幅季增 3.6%、達到 41.72 億元。第 2 季毛利率已成功轉正，稅後虧損 5.61 億元，較上季虧損收斂，但較去年同期轉虧，每股虧損 0.52 元；上半年稅後虧損 16.72 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 1.55 元。