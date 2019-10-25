信邦Q3純益創單季新高 前3季每股賺6.22元 直逼去年全年

連接器及線材業者信邦 (3023-TW) 今 (25) 日公告第 3 季財報，稅後純益 5.51 億元，季增 8%、年增 14.7%，每股純益 2.38 元，稅後純益及每股稅後純益均寫新猷；累計前 3 季稅後純益 14.25 億元，年增 20.2%，每股純益 6.22 元，也同創歷史新高，更直逼去年全年 6.22 元。

信邦第 3 季營收 50.33 億元，季增 4.2%、年增 14.6%，毛利率 25.52%、季減 0.18 個百分點、年增 0.58 個百分點，營益率 11.37%、季減 0.69 個百分點、年減 1.16 個百分點；稅後純益 5.51 億元，季增 8%、年增 14.7%，每股純益 2.38 元。

信邦累計前 3 季營收 138.73 億元，年增 17.4%，毛利率 25.64%，年增 0.76 個百分點，營益率 11.46%、年增 0.99%；稅後純益 14.25 億元，年增 20.2%，每股純益 6.22 元。

信邦指出，第 3 季受到中國工廠直接出口美國關稅成本增加、年度薪資調整，導致雙率衰退，不過，業外受惠設計及工程服務收入較第 2 季增加 4000 萬元，加上人民幣貶值產生匯兌收益也較前季增加 1000 萬元，抵銷費用的增加，也推升單季純益來到歷史新高。

展望第 4 季，信邦表示，由於 10 月有中國十一長假因素，估營收將較 9 月回落，且年底還有歐美耶誕假期、下游客戶年末盤點等，第 4 季營收將呈現季節性回落。