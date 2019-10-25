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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
3374   精材                     480      2348 5340   建榮                    -385     -1016  
3234   光環                     450       466 5820   日盛金                  -379     -1258  
6147   頎邦                     397       882 6188   廣明                    -292      -351  
3317   尼克森                   299       136 6182   合晶                    -273     -1414  
6274   台燿                     280      1242 006201 1元大富櫃50             -259         0  
3217   優群                     207      -225 3479   安勤                    -246      -433  
5425   台半                     205       431 6488   環球晶                  -219       788  
6290   良維                     194       829 6411   晶焱                    -206     -1965  
6185   幃翔                     186       893 6125   廣運                    -205      -693  
5483   中美晶                   180     -1105 5299   杰力                    -173      -539  
2732   六角                     161        89 6138   茂達                    -159      -820  
3227   原相                     160        85 4728   雙美                    -152     -1147  
5512   力麒                     148      1037 5351   鈺創                    -151      -758  
6121   新普                     134      -589 3163   波若威                  -147      -293  
5347   世界                     125     -1420 6683   雍智科技                -147       -95  
6187   萬潤                      98        95 8034   榮群                    -146        17  
6118   建達                      92        91 3707   漢磊                    -142     -1235  
8069   元太                      83      1302 5457   宣德                    -142      -855  
8040   九暘                      82         4 5392   應華                    -136      -213  
6244   茂迪                      76      -228 3324   雙鴻                    -129       697  
6233   旺玖                      74       176 4947   昂寶-KY                 -125       147  
00840B B凱基IG精選15+            69         0 3483   力致                    -112       536  
6217   中探針                    68      -262 6231   系微                     -83      -525  
4433   興采                      64        44 4908   前鼎                     -80       416  
6143   振曜                      53       -38 3105   穩懋                     -80      2077  
4991   環宇-KY                   52       -46 8044   網家                     -76      -245  
6238   勝麗                      50      -406 4147   中裕                     -64     -1362  
3360   尚立                      42      -123 6462   神盾                     -63      -285  
1795   美時                      41      -208 6570   維田                     -61       -44  
3527   聚積                      33       -15 6245   立端                     -58      -435  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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