◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3374 精材 480 2348 5340 建榮 -385 -1016 3234 光環 450 466 5820 日盛金 -379 -1258 6147 頎邦 397 882 6188 廣明 -292 -351 3317 尼克森 299 136 6182 合晶 -273 -1414 6274 台燿 280 1242 006201 1元大富櫃50 -259 0 3217 優群 207 -225 3479 安勤 -246 -433 5425 台半 205 431 6488 環球晶 -219 788 6290 良維 194 829 6411 晶焱 -206 -1965 6185 幃翔 186 893 6125 廣運 -205 -693 5483 中美晶 180 -1105 5299 杰力 -173 -539 2732 六角 161 89 6138 茂達 -159 -820 3227 原相 160 85 4728 雙美 -152 -1147 5512 力麒 148 1037 5351 鈺創 -151 -758 6121 新普 134 -589 3163 波若威 -147 -293 5347 世界 125 -1420 6683 雍智科技 -147 -95 6187 萬潤 98 95 8034 榮群 -146 17 6118 建達 92 91 3707 漢磊 -142 -1235 8069 元太 83 1302 5457 宣德 -142 -855 8040 九暘 82 4 5392 應華 -136 -213 6244 茂迪 76 -228 3324 雙鴻 -129 697 6233 旺玖 74 176 4947 昂寶-KY -125 147 00840B B凱基IG精選15+ 69 0 3483 力致 -112 536 6217 中探針 68 -262 6231 系微 -83 -525 4433 興采 64 44 4908 前鼎 -80 416 6143 振曜 53 -38 3105 穩懋 -80 2077 4991 環宇-KY 52 -46 8044 網家 -76 -245 6238 勝麗 50 -406 4147 中裕 -64 -1362 3360 尚立 42 -123 6462 神盾 -63 -285 1795 美時 41 -208 6570 維田 -61 -44 3527 聚積 33 -15 6245 立端 -58 -435 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股