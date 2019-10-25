[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 大學光 新昕纖 合世 宏捷科 易威 大略-KY 元大美債1-3 南璋 韋僑 杏昌 天良 寬魚國際 群益15年IG科技債 和進 久陽 進階 南璋 太普高 群益10年IG金融債 力致 東林 強生 勝昱 國泰5Y+新興債 建榮 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰1-5Y高收債 凱鈺 友銓 東生華 飛寶企業 富邦全球高收債 通泰 倉和 其祥-KY 精確 國泰中國政金債5+ 上揚 三圓 德麥 宏易 富邦中政債0-1 系微 雙喜 世坤 唐鋒 FH中國政策債 旺玖 力泰 世德 聯光通 凱基中國債3-10 安鈦克 理銘 泰茂 通訊-KY 凱基新興債10+ 倉和 亞都 精確 榮群 凱基科技債10+ 宏捷科 老爺知 崇友 新零售 群益AAA-AA公司債 常珵 東凌-KY 至興 恩得利 群益15年EM主權債 歐買尬 邁達康 大詠城 李洲 FH能源債 綠河-KY 萬在 凱柏實業 FH製藥債 欣泰 健椿 元炬 FH新興企業債 百德 及成 FH20年美債 唐鋒 和進 FH中國信用債 福盈科 耀勝 凱基AAA至A公司債 大恭 倚強股份 凱基金融債20+ 永純 錦明 凱基美債25+ 致振 鑫創 國泰A級金融債 康聯訊 宇環 富邦中國投等債 台聯電 廣寰科 富邦金融投等債 威潤 點晶 元大10年IG銀行債 創威 斐成 FH公司債A3 唐榮 泰谷 FH次順位IG金融債 世鎧 典範 FH美元信用債1-5Y 晉椿 益通 群益A級公司債 久陽 振維 群益AAA-A醫療債 強新 迎輝 中信美國公債20年 松和 重鵬 中信中國債7-10 有益 研勤 中信中國美元IG債 新零售 欣厚-KY B新光美債1-3 力新 兆遠 B新光美債20+ 謚源 寶得利 第一金美債20+ 李洲 太欣 第一金金融債 10+ 元炬 系統電 第一金科技債 10+ 港建 天剛 永豐10年A公司債 及成 世紀 永豐15年金融債 新洲 華容 永豐7-10年中國債 耀勝 建榮 凱基IG精選15+ 倚強股份 立衛 台新美元銀行債 至寶電 天揚 台新中國政策債 宇環 鈺創 新光15年IG金融債 點晶 佳總 富邦新興投等債 雙鴻 合正 富邦歐洲銀行債 幸康 金利 中信新興亞洲債 泰谷 寶聯通 中信EM主權債0-5 熱映 凱鈺 統一美債10年Aa-A 力致 德宏 富邦全球保險債 重鵬 合邦 富邦全球能源債 泓格 萬旭 永豐1-3年美公債 富晶通 久正 永豐美國500大 精聯 上揚 群益0-1年美債 家登 全譜 群益1-5年IG債 營邦 易通展 合世 欣厚-KY 茂迪 易威 湯石照明 元隆 天良 數字 沛亨 南璋 世紀 九暘 勝昱 友銓 凱碩 萬國通 立衛 全達 飛寶企業 合正 奧斯特 精確 慕康生醫 保銳 宏易 彩富 越峰 唐鋒 合邦 商丞 聯光通 亞元 英格爾 通訊-KY 訊達 士開 榮群 欣技 昇益 新零售 亞通 志嘉 恩得利 上揚 富裔 李洲 旺玖 燦星旅 凱柏實業 元隆 富驛-KY 元炬 廣錠 劍湖山 及成 勁豐 德記 和進 光菱 泰偉 耀勝 奧斯特 華義 倚強股份 宏捷科 昇華 錦明 保銳 得利影 鑫創 鑫龍騰 鼎創達 宇環 三圓 台境 廣寰科 昇益 愛地雅 點晶 力泰 邦泰 斐成 理銘 泰谷 富裔 典範 中連貨 益通 安心 振維 漢來美食 迎輝 富驛-KY 重鵬 易飛網 研勤 高野 欣厚-KY 亞都 兆遠 老爺知 寶得利 滿心 太欣 東凌-KY 系統電 紅馬-KY 天剛 德記 世紀 全家 華容 詩肯 建榮 弘帆 立衛 關中 天揚 邁達康 鈺創 大展證 佳總 誠品生活 合正 泰偉 金利 華義 寶聯通 大宇資 凱鈺 得利影 德宏 時報 合邦 旭然 萬旭 鼎創達 久正 朋億 上揚 益張 全譜 白紗科 易通展 捷必勝-KY 茂迪 旭源 元隆 綠電 沛亨 綠河-KY 九暘 霹靂 凱碩 花王 全達 欣雄 奧斯特 欣泰 保銳 富堡 越峰 大汽電 商丞 合騏 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰