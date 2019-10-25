〈光寶科股臨會〉通過分割營業讓與固態儲存事業部 陳廣中：未來將有新投資計畫

光寶科 (2301-TW) 今(25)日召開股東臨時會，通過將固態儲存事業部門台灣業務，分割讓與 100% 持股子公司建興儲存。而後建興儲存將以股權出售方式，轉讓予東芝記憶體 (TMCHD)。光寶集團總執行長陳廣中表示，至此獲利不佳事業體轉讓已告段落，未來將有新投資計畫，著眼 5G、物聯網或車用電子等相關領域。

光寶科指出，此次分割淨資產帳面價值為新台幣 44.82 億元，由建興公司發行新股，共發行普通股約 4.48 億股，給光寶科作為移轉營業價值的對價，分割案預計今年 12 月 12 日完成。

光寶集團董事長宋恭源表示，本次營業分割讓與案將落實集團專業分工，以期事業部在獨立運作下多元化經營、提昇整體營運績效及市場競爭力。近年來光寶集團精實聚焦，積極朝向雲端運算、LED 照明、汽車電子、智能製造與 IoT 等領域轉型，並持續專注核心技術和競爭力，優化獲利能力與產品組合。

待分割案完成後，光寶科再以股權出售方式，將 SSD 事業部轉讓予東芝記憶體 (TMCHD)，營業與資產讓予內容包括存貨、機器設備、規模約 1000 人的員工團隊、技術與智慧財產權、客戶供應商關係等營業與資產，交易對價暫定現金 1.65 億美元，股權出售案預計明年 4 月 1 日完成。

陳廣中表示，有鑒於全球市場數據儲存需求成長，透過此交易，將促成固態儲存事業垂直整合，不僅豐富產業上下游資源，也可快速提升營運規模，達到 SSD 事業與 TMCHD 雙贏。

陳廣中並說，目前獲利不佳事業體處分已告段落，未來將進行新投資，有可能是內部資本支出投入、或外部併購等方式，將著眼 5G、物聯網、車用電子等相關領域項目。

光寶儲存事業成立於 1995 年，該事業部於 2008 年設立個人電腦固態儲存事業部，並於 2014 年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部，知名客戶遍及美洲、歐洲和亞洲，部門單季營收約 40 至 50 億元，年營收約 160 至 200 億元，惟去年營運仍虧損，今年上半年也持續受市況變化影響。

