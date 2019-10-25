「錢放銀行死無葬身之地」 謝金河：全球零、負利率可能常態化

陶冬博士上周在香港演講指出，全球邁入低利率、負利率時代，繼歐洲重啟買債後，美國 Fed 也會加入量化寬鬆（QE），並警告「如果你的錢放在銀行，將會死無葬身之地！」財信傳媒董事長謝金河表示，全球利率逐漸往下有可能常態化，這將是大家未來要面對的課題。

謝金河在臉書發文指出，上周出席北威論壇，香港北威國際集團總經理劉憶如、寬量國際（QIC）策略長谷月涵及國票金控 (2889-TW) 總經理丁予嘉皆出席與談。谷月涵會中用了「末日來臨」來形容貧富差距擴大，上班族會越來越辛苦，顯然零、負利率時代會成為大家必須面對的課題。

謝金河表示，先前德國所有債券殖利率全是負報酬，美國一度利率倒掛嚴重，2 年期超過 10 年期，1 個月超過 30 年期，讓大家膽顫心驚，全球負殖利率債券一度逼近 17 兆美元，聯準會前主席葛林斯班也認為美國利率降至零，也沒有什麼值得大驚小怪，而美國總統川普又持續施壓 Fed 主席鮑爾，要求他努力降息。

而台股創下 29 年來新高，最大的憑藉就是高殖利率，在全球負殖利率時代下，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 有全球競爭力，每年也有 2.8% 的回報，因此得到大部位的外資鎖定。

謝金河示警，全球利率逐漸往下有可能常態化，這時候把錢放在銀行的定存族將首當其衝，陶冬甚至用「死無葬身之地」來形容，此時，台灣的投資人必須更努力做功課，尋找有穩健回報的資產，才能在零、負利率的時代中趨吉避凶。