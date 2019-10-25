熱錢派對續攤還有戲? 緊盯價量變化

外資熱錢持續湧入台股，台股昨 (24) 日再以拉尾突襲方式，衝過 11300 點關卡，以 11320.14 點作收，持續改寫 29 年半來新高紀錄。台股熱錢派對可望「續攤」? 助攻台股持續登高? 多頭可用之兵相當多，不過指數部分，只要站穩 11282 點還有戲，勿預設高點，但需緊盯量價變化！關鍵點位為 11282、11328 與 11359 點。

多頭如持續發動攻勢，今日極短線強弱分界為 11282 點，只要維持在 11282 點之上，目標即是持續衝鋒，站穩 11328 確認收復 11300 點城池，多頭大軍有機會續往 11359、11388 甚至 11400 點關卡步步逼近。如多空角力後，出現獲利調節賣壓，未能站穩 11282 點，則須留意回測 11246、11212 點，而 11200 點已轉為支撐，失守則多方攻勢熄火。

台股本波熱錢派對已出現明顯的熱錢外溢效應，除了電子三王輪動，聯發科也開始接棒，傳產龍頭也開始有所表現。只要多頭攻勢不歇，盤勢沒有急回的疑慮，包括內資大咖等，也都會勇於進場參與這波熱錢派對！投資人只要掌握類股輪動，切記勿在爆量創高之際，才去追買，留意進退節奏，多單將有較好的獲利機會。

在指數持續創高之際，須特別留意價量變化，只要未出現爆量收黑，或是爆量不漲的狀況，多頭攻勢都可望延續，而大盤短線報量的參考值為近 1600 億元，只要預估單日成交量逼近此一水位，就須留意盤面人氣股與指標股的變化！ (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)