

◆盤勢分析

1. 美股財報好壞雜陳，微軟、PayPal、特斯拉、科林研發表現優於預期，但 Nokia、3M 財報不佳，導致收盤四大指數呈現漲跌互見。美股四大指數漲跌幅介於 - 0.11% 至 + 2.47%，其中以費半指數相對亮眼。台積電 ADR 上漲 1.55%。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：指數上漲成交量放大至 1,400 億以上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

(2) 均線：下檔支撐為月線 (約為 11,037 點附近)，上檔壓力 11,400 點附近。

(3) 技術指標：KD 在 80 以上超買區，短線須提防過高拉回。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 10 日線。

3. 櫃買指數上漲 0.81%，收在 144.43 點。短線支撐為 142 點附近，壓力為 146 點附近。

4. 觀盤重點：台股週四收盤再創波段高點，成交量也稍微放大至 1,400 億以上，後續要再上攻成交量則必須要再放大，不宜再出現量價背離。預期短線上將在月線 (約為 11,037 點附近) 至 11,400 點附近高檔盤堅，選股方向可留意留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技等族群。

5. 中央銀行昨（24）日發布 9 月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥帳戶餘額飆破 2 兆元大關、達 2 兆 337 億元，創下歷史新高，同時，9 月外資回心轉意淨匯入 29.86 億美元。散戶、外資資金齊聚股市前線，為台股多頭氣焰加添柴火。

6. 經濟部投資台灣事務所昨（24）日通過電子代工大廠 2356 英業達、與精密滾珠龍頭天工精密等二家投資案，回台投資金額共 65 億元。加上之前已經宣布回台投資的 4938 和碩、2382 廣達、2324 仁寶等，等於當年以筆電代工起家的電子五哥全都回來了。

7.PCB 族群 CCL（銅箔基板）股王 6213 聯茂董事長指出，對全球 5G 基礎建設商機很樂觀，5G 基礎建設才剛起步，預料至少有五年榮景。他形容 5G 市場發展目前還是「前菜」階段，6213 聯茂目標是在 CCL 產業地位邁向世界第一。

8. 電動車大廠特斯拉（Tesla）省成本效益發效，上季財報每股盈餘 1.86 美元；特斯拉經營績效轉佳，台系供應鏈 1536 和大、3665 貿聯、6288 聯嘉、4551 智伸科等未來經營遠景看好。

9. 散熱模組廠 3338 泰碩公告 9 月自結損益，單月稅後盈餘新台幣 3100 萬元，每股稅後盈餘（EPS）為 0.36 元；累計前 3 季稅後盈餘 2.13 億元，年增 175%，EPS 達 2.46 元，年增 130%。

