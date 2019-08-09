石英元件業脫離谷底區 希華Q2獲利回升 上半年EPS 0.47元

美中貿易衝突加劇，不過，石英元件廠希華 (2484-TW) 及晶技 (3042-TW)、嘉碩 (3221-TW 第 2 季營運優於第 1 季，營收、獲利脫離谷底，嘉碩第 2 季轉虧為盈，希華今 (9) 日公布財報，第 2 季獲利明顯回升，達 4304 萬萬元，季增 37.63%，上半年純益 7430 萬元，年減 42.47%，每股純益為 0.47 元。

希華第 2 季營收 5.54 億元，毛利率 21.2%，季增 1.95 個百分點，年增 1.6 個百分點，稅後純益為 4304 萬元，季增 37.63%，年減 52.02%，每股純益為 0.27 元。

希華上半年營收 11.06 億元，毛利率為 20.23%，年增 1.02 個百分點，稅後純益為 7430.4 萬元，年減 42.47%，每股純益為 0.47 元。

希華董事長曾穎堂指出，石英元件市場領域的競爭依舊，但希華積極尋求高階產品應用在 5G 通訊市場上，期待擴大市占。

同時，目前衛星通訊市場的「星網」計畫展開同時，希華轉投資紐西蘭上市的頻率元件廠 Rakon ，可望發揮綜效，希華將藉此取得在航太、衛星、軍工等產業應用領域的開拓。

希華此與 Rakon 的策略聯盟案合作，主要鎖定應用於高精密度衛星定位產品應用端市場，預計每年將有 1000 萬元的高階石英元件訂單，轉給希華生產製造。