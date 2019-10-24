大銀等3家根留台灣企業 將投資122億元擴建生產基地

投資台灣事務所今 (24) 日通過上銀 (2049-TW) 旗下的大銀微系統 (4576-TW)、台灣精銳科技及某不具名光電大廠，3 家根留台灣企業將投資 122 億元擴建生產基地。截至目前，累計已有 13 家投資逾 244 億元，預估可創造近 1400 個本國就業機會。

經濟部指出，大銀以精密控制所需元件、微米與奈米級定位系統享譽國際，是國內唯一具完整產品線之線性與力矩馬達量產能力供應商，不僅成功打入全球前 4 大半導體設備製造商供應鏈，也在多個領域供應鏈居關鍵地位。

看好智慧製造逐漸在產業發酵，將帶動 AI、5G、物聯網、汽車電子爆發性商機，未來成長空間可期，大銀將投資超過 43 億元在新竹鳳山工業區與雲林科技工業區興建廠房擴增產能，同時設立客戶服務中心及研發中心，持續將技術根留台灣。

台灣精銳科技則是亞洲唯一能自主研發生產超精密伺服系統專用行星式齒輪減速機、高精度齒輪齒排的廠商，以自有品牌 APEX 行銷全世界，目前 90% 以上產品都以外銷為主，國內外知名客戶有 Apple、Philips、SAMSUNG、LG、HYUNDAI 及友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等。

為了因應智慧製造與智慧自動化的快速成長需求，台灣精銳科技將投入 30 億元擴建中科后里園區的生產基地，發展高利基及新產品，攜手上下游供應鏈，共同打造台灣成為全球智慧機械與高階設備關鍵零組件的研發製造中心。

經濟部指出，另一間不具名某知名光電業大廠預計投資約 48 億元，在台灣中部工業區與科學園區增設生產據點，生產光電相關高附加價值產品與關鍵零組件，以堅實研發實力與領先技術，帶動相關產業轉型，將可帶來約 300 個就業機會。

經濟部表示，根留台灣加速投資方案截至目前，累計已有 13 家企業響應，投資總額超過 244 億元，預估可創造近 1400 個本國就業機會。