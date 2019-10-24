美食外送平台業者自律公約正式出爐 Uber Eats、戶戶送響應

台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）今（24）日發布由會員業者共同發起，「美食外送平台業者自律公約」正式出爐，理事長彭仕邦表示，業者發揮自律精神，在短時間內凝聚產業共識，首波響應業者包括 Uber Eats、戶戶送 (Deliveroo)、GoGoVan 及 Lalamove。

SEAT 協會表示，因應近期事故，公約優先著手外送員保護與道路安全提升，業者共同同意針對外送員駕駛執照、資格與保險做更嚴謹的把關，並積極配合交通部宣導安全駕駛行為，例如：不搶快、行程中除注意路線外不滑手機、謹慎注意行車中的各項狀況等。

另外，在不影響用戶隱私權前提下，妥善運用平台資料與數據，與交通主管機關及道路安全執法機關之良性合作互動，盼有效減少道路事故風險。同時，比照政府機關颱風與異常氣候標準，暫停平台服務或調整服務範圍，以有效保障外送員安全。

彭仕邦指出，過去幾週蒐集業界意見與政府溝通的過程中，發現「缺乏妥適的商業保險」是目前平台業者普遍面臨的問題。SEAT 協會將持續與金管會、勞動部、交通部、國發會以及保險業者或公協會等溝通，盼能夠於近期催生適合外送平台及外送員作業型態的商業保險。

彭仕邦表示，首波響應業者包括 Uber Eats 、戶戶送、GoGoVan、Lalamove，希望公約能夠作為未來與政府各界討論的基礎，也歡迎更多業者持續參與響應。

彭仕邦建議，目前以服務業為核心的勞動基準定義不明，隨著數位經濟興起，民眾對工作的獨立、自主性重視已不輸穩定性，彈性自由工作已成趨勢，呼籲政府正面應對，積極發展數位新經濟與符合新世代、不同型態工作者期待的法規環境。