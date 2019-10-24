台股盤前-過高後拉回測支撐 市場緊盯10月營收及最新財報

台股昨 (23) 日收盤指數報 11239.67 點，下跌 31.58 點或 0.28%，成交值 1393.51 億元，台股集中市場成交值連 3 日放大，證券分析師黃漢成指出，以目前台股技術線型來看，台股可望沿著 10 日線震盪向上，市場目前緊盯 10 月營收及最新財報的發布。

就今晨最新收盤的美國股市數據來看，標普 500 指數上漲 8.53 點，或 0.28%，收 3004.52 點。那斯達克指數上漲 15.50 點，或 0.19%，收 8119.79 點。道瓊指數上漲 45.85 點，或 0.17%，收 26833.95 點。費城半導體指數下跌 31.02 點，或 1.93%，收 1576.58 點。

就美國股市主要成分股來看，亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.20%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.72%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.32%；臉書 (FB-US) 上漲 2.09%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.34%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.64%。半蒙體股德儀暴跌 7.48%；安森美 (ON-US) 下跌 3.58%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.57%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.27%；AMD (AMD-US) 下跌 0.48%；Intel (INTC-US) 下跌 0.56%。

在 ADR 表現方面，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.93%。

昨日台股盤中以 LED 股晶電、榮創、隆達表現佳，PCB 股則有 2019 TPCA Show (台灣電路板國際展覽會) 在南港展覽館開展，PCB 大多以指向 5G 應用展望前景，表達明年樂觀態度。不過，證券分析師黃漢成表示，依過往經驗來看，LED 的上漲可能淪為一日行情，投資人要注意，切勿追高。

在市場重要消息方面，台灣央行 23 日公布 9 月 5 大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款為 457.02 億元，較上月回升 73.16 億元，反映房市買盤僅受到農曆 7 月影響，整體仍維持一定熱度，不過，房貸利率較上月下滑 0.009 個百分點至 1.615%，創歷史新低。