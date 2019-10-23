[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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*2301 光寶科 20191025 台北市內湖區瑞光路三九二號一樓 (光寶科技大樓國際會議中心)

*5305 敦南 20191025 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓 (光寶科技大樓國際會議中心)

*8476 台境 20191025 本公司會議室 (台南市關廟區關新路二段 567 號)

*6736 碩辣椒 20191028 台北市內湖區瑞光路 583 巷 31 號 3 樓

*4806 昇華 20191030 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)

*6657 華安 20191101 台北市內湖區瑞光路 583 巷 21 號 6 樓之 3(本公司會議室)

*6695 芯鼎 20191104 新竹科學園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館)

*8284 三竹 20191106 台北市新生北路二段 39 號 4 樓 (本公司會議室)

*8479 台灣藝術 20191106 高雄市苓雅區中山二路 483 號

*8119 公信 20191108 新北市汐止區新台五路一段 79 號 11 樓之 7(遠東科學園區 C 棟)

*8349 恒耀 20191111 台南市仁德區上崙里中正路一段 616 號 (本公司保安廠)

*8059 凱碩 20191113 新北市深坑區北深路三段 147 號

*8127 利汎 20191113 台北市萬華區莒光路 310 號 7 樓

*8374 羅昇 20191113 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)

*6553 豐華 20191115 台北市南港區園區街 3 之 2 號 7 樓 (南港軟體園區 H 棟) 大會議室

*4551 智伸科 20191119 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華花園飯店)

*5432 達威 20191120 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

*6236 康呈 20191121 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓

*6527 明達醫 20191125 桃園市桃園區民生路 107 號 (桃園翰品酒店)

*4135 天賜爾 20191126 宜蘭縣羅東鎮純精路一段 109 號 5 樓 (羅東鎮農會第一會議廳)

*5254 欣訊科技 20191127 新北市汐止區大同路二段 173 號 10 樓

*6589 台康生技 20191127 新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳 (新竹縣竹北市生醫路二段 8 號 2F)

*1814 東光訊 20191129 尊爵天際大飯店 (桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1 紫雲一廳)

*4193 喬本 20191129 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號

*3391 佳得 20191202 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 B 棟 (U-Town) 展覽館第一會議室

*6572 博錸 20191203 台北市內湖區陽光街 351 號 5 樓 (本公司會議室)

*8913 全銓 20191203 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (信義安和大樓七樓)

*2438 翔耀 20191205 桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號

5259 奕智博 20191205 新北市汐止區新台五路一段 97 號 15 樓之 9

*4919 新唐 20191206 新竹科學園區研新三路 4 號 (102 會議室)

*5345 天揚 20191206 香江匯美食館 (桃園市中壢區環西路 2 段 295 號)

*6699 奇邑 20191209 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場會議室)

*3284 太普高 20191210 高雄市大發工業區服務中心 3F 大禮堂 (高雄市大寮區大發工業區華中路一號 3 樓)

*6131 悠克 20191212 臺北市松山區復興北路 1 號 3 樓之 2(藍色藝文空間)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

