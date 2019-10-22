旺季需求帶動 微星Q4估持平Q3

微星 (2377-TW) 主推高階電競產品，近期積極拓展非電競產品，微星行銷副總程惠正今 (22) 日表示，今年筆電仍有個位數成長，非電競的 AIoT 產品也可望成長 15-20%，展望未來，法人預期，在中國雙 11、美國耶誕購物季需求推升下，第 4 季營運可望持平第 3 季。

程惠正表示，今年整體產業受貿易戰影響，但微星前 3 季各產品線表現符合預期，電競筆電成長逐步趨緩，但微星主打高階機種，因此受影響程度不大，預期今年電競筆電銷售將維持去年水準，若再加上創作者筆電，全年筆電可望成長個位數；主板方面，預期 11 月在英特爾、超微新品陸續上市後，可望帶動出貨換機潮，帶動業績成長。

程惠正表示，依慣例第 4 季通路商會調節庫存，預期業績將小幅低於第 3 季，但法人預期，第 4 季英特爾與超微仍有新品推出，加上中國雙 11 與美國耶誕節購物節旺季，預期微星今年第 4 季營運可望持平第 3 季。

曲面電競螢幕方面，微星今年上半年在歐洲與北美市場銷售都拿下第 1，亞太區則是第 2 名，明年 2020 年東京奧運前將有電競示範賽，程惠正透露，目前也正與英特爾洽談相關桌機及螢幕供應。

非電競產品方面，程惠正表示，目前營收占比約 25%，產品包括雲端運算、機器手臂、機器人、工業電腦、伺服器、雲端整合控制系統等，法人預期，今年 AIoT 產品將有 15-20% 成長，隨著需求增加，明年有機會成長 20-30%。

微星 9 月合併營收達 117.21 億元，月增 3.42%、年增 11.12%，累計第 3 季合併營收達 328.14 億元，季增 25.51%、年增 14.35%，創下歷史新高，累計今年前 9 月合併營收 884.46 億元，年減 0.37%。