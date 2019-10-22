〈仁寶攻智慧醫療〉總計斥20億元布局生醫事業 勤立生科已開始獲利

仁寶 (2324-TW) 轉投資逾 10 家生醫相關公司，投資金額超過 20 億，仁寶副總經理呂清雄表示，開發血糖量測儀器的勤立生物科技已轉虧為盈，預期每年營運將逐步成長。

仁寶 2014 年投資醫療健身設備的安勤科技，是仁寶最早跨入的生醫事業，投資金額 5.6 億元，持股 22%；2015 年斥 2.5 億元投資勤立生物科技，持股達 50%；今年轉投資腦部功能性疾病腦波輔助診斷醫材，投資金額 4200 萬元，持股達 7 成。

此外，仁寶 100% 持股的生醫公司則有 Alert Life Science、核心動物醫院、陽光活力診所及神寶醫資。

呂清雄表示，科技業比起生技業，雖然沒有較專業的醫療背景，但優勢在科技業有一定量產規模、高規格品質控管，也能適時的壓低成本。

呂清雄舉例，3、4 年前投資勤立生物科技，因已有良好的血糖量測技術，透過仁寶的大量生產優勢，讓品質、技術及規模都往上提升，客戶也拓展至東南亞、中東、拉丁美洲、歐洲等地區，因此勤立已開始獲利，儘管一年營業額僅 5-6 億元，占仁寶營收比重小，預期未來可逐年成長。

副董事長陳瑞聰表示，仁寶集團內部開發許多醫療物聯網產品，如醫療型穿戴裝置、復健相關產品、即時控制血糖 APP，現在也正開發行動超音波掃描，預計明年進入實驗階段，後年將有產品亮相。