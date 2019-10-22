台商新南向最佳戰友 財長向政院公開喊話挺輸銀增資

財政部長蘇建榮今 (22) 日表示，在全球化競爭激烈下，期待輸出入銀行能繼續協助台商拓展海外市場尋求新契機，他更罕見公開向行政院喊話，期盼未來輸銀若有增資需求，行政院能繼續力挺，協助輸銀壯大資本強化競爭力。

蘇建榮今天出席輸出入銀行新南向執行成果發表會，致詞時表示，輸銀積極配合新南向政策，提供廠商所需的融資保證等全面性金融支援，從 2016 年到 2019 年 9 月底止，輸銀提供廠商新南向核貸信保 637 億元、輸出保險金額約 674 億元，同時也跟 11 國共 45 家金融機構轉融資，對於提升台灣競爭力扮演舉足輕重的角色。

蘇建榮說，輸銀在台商前進新南向市場中肩負重要金援融資任務，因此需要雄厚資本作為後盾，儘管輸銀已經完成 200 億元增資，目前資本額 306 億元，但仍有擴充資本規模的必要。

但蘇建榮會後受訪時也坦言，輸銀增資需要編列預算，目前來看增資進度不會太快，但強調未來輸銀如有增資需求，財政部一定會力挺，也盼能獲得政院支持。

蘇建榮表示，身為政策性銀行，輸銀在過去 40 年來協助企業走過國際政經情勢動盪考驗，目前正值美中貿易戰過程，新南向政策正好可適時發揮作用，而輸銀積極配合新南向政策，協助推動廠商所需的融資保證與全面性金援，堪稱是台商前進海外的最佳後盾。