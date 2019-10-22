美豬出口銷售劇增 但瘦肉豬期貨價格並未隨之起舞

近幾個月來瘦肉豬期貨飽受打擊，但由於交易員對美國每週的出口銷售數據保持謹慎態度，今年以來到目前為止仍然堅挺。

最活躍的 12 月瘦肉豬期貨合約價格幾乎沒有變化，週一 (21 日) 下跌近 0.2% 收於每磅 67.83 美分。根據 FactSet 數據，上週五 (18 日) 收盤下跌 0.3%，全週下跌約 2.4%。

然而，由於非洲豬瘟迅速蔓延，讓全球最大豬肉消費國中國的豬隻數量減少，自 3 月激增近 59% 後連跌 5 個月，直至期貨合約在 9 月上漲 14%。今年以來，價格上漲近 12%。

美國農業部 (USDA) 週四 (17 日) 發布的數據顯示，根據 10 月 4 日至 10 月 10 日的出口商報告，美國豬肉淨出口銷售量躍升。USDA 預期 2019 年淨銷售量為 29 萬 2200 公噸，為「銷售年度新高，且較前週及前 4 週平均值要高出許多」。上週的報告顯示出口銷量為 31324 公噸。

USDA 隨後澄清，截至 10 月 10 日當週的出口銷售報告「準確地反映了美國出口商向 USDA 報告的內容」，並且該數據包括「前幾週在本銷售年度可能出現的大量銷售」，但之前並沒有公布這些數據。

食品服務供應鏈技術公司 ArrowStream 商品和數據分析師 Isaac Olvera 在週一 (21 日) 的每日報告中表示：「這並不會讓我們這種唯數據是問的分析師感到開心。」

他說，儘管 USDA 外國農業服務局「可能仍會修改或平衡某些矛盾之處，但運往中國、墨西哥和日本的數量均出現大幅成長，並且這些差異只有在每月報告公布後才能重新修正。9 月數據要到 11 月 5 日公布，而 10 月數據要等到 12 月的第一週。」

Olvera 說，話雖如此，「重點在於，今年以來，出口到所有目的地的豬肉比去年同期增加了 36%，比 2018 年的出口總量增加 2.1%。」「而且 2019 年還剩下 11 個報告週。」

《農業食品價值觀點》報告編輯 Ned Schmidt 強調，國際豬肉需求將「保持強勁」。

他指出，中國「不是唯一一個存在非洲豬瘟問題的國家」。他補充說，東南亞、南韓和菲律賓也在應對這種豬群疾病，「南北美洲的確是唯一的沒有非洲豬瘟的豬肉主產區」，瘦肉豬期貨是貿易商滿足中國對豬肉需求的唯一途徑。

即便如此，芝加哥 Daniels Trading 資深期貨和期權經紀人 John Payne 表示，如果價格回到每磅 70 美分的話，他的團隊將「可望在本週大漲之際逢高賣出」12 月瘦肉豬合約。

他說：「這是個看漲的需求市場，在面對豬肉狂熱時必須謹慎行事。從空頭角度來看，鑑於過去幾週的大量宰殺量，我們正打算這麼做。」「隨著出口和生產量的上升，我們只需特別小心，不要深陷非洲豬瘟的議題中，同時也不要錯過春季多頭反彈的可能。」