王美花：台商回流壯大製造業 可望吸引更多外商投資

經濟部工業局今 (21) 日舉辦台美產業合作備忘錄簽署協議典禮，經濟部次長王美花表示，台灣具有完整產業鏈，台商回流也壯大台灣製造業，有助吸引更多外商加碼投資台灣，今也與美國愛達荷州簽署兩項合作備忘錄，擴大雙方醫材與智慧製造合作關係。

王美花表示，白宮日前鼓勵美國企業擴大投資台灣，可望鼓勵、帶動外商來台投資，台灣除了具有完整的產業鏈，台商回流也壯大台灣製造業，有助吸引更多外商，加碼投資研發投資、資料中心，而台灣的民主、對智慧財產權的保護，也是吸引外商的利基。

美國愛達荷州州長李睿德 (Governor Brad Little) 今率領產業訪問團來台，簽署兩項合作備忘錄，包含英濟公司與 SGW Designworks 公司簽署合作備忘錄，將運用彼此資源，透過產品工業設計、雛形開發與技術發展、產品工程及量產製造管理。

醫材合作方面，中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會 (TFMDCA)、台北醫療器材商業同業公會 (TMICA)、台灣智慧自動化與機器人協會 (TAIROA)、經濟部台美產業合作推動辦公室 (TUSAMOEA) 共同與美方 SMHeuristics 公司簽署合作備忘錄，促進雙邊醫材投資與市場合作開發。

王美花表示，台灣於 2013 年 4 月首次與愛德荷州簽署合作備忘錄，推動綠能產業合作後，目前雙方合作領域涵蓋半導體、航太、創業及人才培育，包含 DRAM 大廠美光 (Micron) 宣布擴大投資台灣設立製造中心，台灣新漢公司也在愛德荷州設立人工智慧與機器人創新中心。