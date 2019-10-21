因應退休潮 台水將招募180名新血 月薪近28K

為了因應公務人員退休潮人力缺口，經濟部所屬國營事業中油、台電、台水及台糖今年 11 月底將招考 1219 人，起薪上看 39K。台水今 (21) 日再公告，預定明年 3 月將辦理評價職位人員甄試，招募 180 人，錄取者試用期滿月薪將近 28K。

台水表示，為了補充基層人力，將辦理 2019 年評價職位人員甄試，預計錄取技術士 125 人、營運士 55 人，合計招考暫定 180 人，錄取者試用期滿支給月薪 27840 元。

台水指出，初試採筆試方式，測驗日期預定於明年 3 月舉行，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表、行政、地政等 8 類，報名資格不限年齡、性別，歡迎高中（職）以上畢業青年把握機會報考。

除了台水將辦理評價職位人員甄試，中油、台電、台糖及台水等 4 家公司，今年 11 月 24 日將招考專科以上層級新進職員甄試，總名額達 1219 名，起薪為 36K-39K，年終獎金上看 4.4 個月，預料將持續掀起搶考鐵飯碗熱潮。

經濟部所屬的「油電糖水」四大國營事業今年上半年獲利大不同，中油大賺 283 億元，台電則大虧 297 億元，台糖稅前盈餘 7.18 億元，台水稅前盈餘為 0.13 億元。