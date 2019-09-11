旺季有旺 中國水泥業進入金九銀十

進入 9 月份，中國水泥業進入旺季，各地水泥價格均呈現上揚。根據機構統計數據，即便是市場產業環境相對差的東北、西北以及西南地區，在 8 月底、9 月初的水泥價格也出現大幅度上漲。

市場預期，在穩增長、穩投資的政策推動下，9 月份中國水泥將進入「金九銀十」上漲通道。若無氣候因素的意外，大多數地區的出貨水準可達到正常水準的 90% 以上。

貴州近期有十大千億級項目開始動工，今年預估總投資人民幣 685.3 億元。而在動工之前，8 月下旬，貴州境內各地水泥開始陸續出現調漲，普遍上漲人民幣 60 元 / 噸。

根據水泥業內統計，近期浙江、江西、湖北、湖南、河南、廣西及山東多地水泥價格紛紛上調人民幣 20 元～人民幣 40 元 / 噸。

不過，中國水泥協會表示，目前水泥價格整體已經處於偏高水準，並不期待接下來水泥價格還能出現更大幅度的調漲。

而目前中國各地水泥價格處於相對高檔，景氣週期的推升已經讓水泥企業獲利豐厚。

受益於水泥產業在供給端錯峰生產，再加上環保趨嚴導致部份水泥產能停產限產，促使中國水泥價格自 2018 年 4 月以來，均價一直保持在人民幣 400 元 / 噸以上。上周中國水泥均價周漲幅 0.7%，達人民幣 414 元 / 噸。

資料來源: 中國銀河證券

而今年水泥業的半年報也顯示出這榮景，上半年中國 14 家水泥上市公司合計營收人民幣 1778.14 億元，年增 38%，歸屬母公司純益達人民幣 274.88 億元，年增 29%，營收及純益均為近 5 年最高水準。