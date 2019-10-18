◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50 宏洲 富邦科技 智伸科 大統新創 興泰 元大台灣50正2 嘉裕 元大台商50 華通 本盟 宏亞 富邦臺灣加權正2 東華 元大高股息 中環 銘旺科 恆大 大魯閣 富邦摩台 燿華 旭隼 新紡 立益 富邦發達 智寶 遠雄來 佳和 佳和 富邦金融 銘旺科 統領 大將 聯發 元大MSCI台灣 連宇 威宏-KY 怡華 昶和 永豐臺灣加權 吉祥全 泰昇-KY 偉全 本盟 元大台灣50正2 揚智 昶和 正道 富邦日本 晶相光 大統新創 瑞利 國泰日經225 嘉威 亞崴 正峰新 元大歐洲50 世芯-KY 程泰 億泰 元大日經225 茂林-KY 吉茂 懷特 富邦臺灣加權正2 立積 百達-KY 士紙 元大美元指數 東科-KY 氣立 燁興 元大美元指數正2 鈞寶 榮星 千興 兆豐藍籌30反1 互億 台硝 威致 國泰股利精選30 訊芯-KY 元禎 華豐 元大S&P日圓反1 夆典 永記 首利 富邦歐洲 遠雄來 毛寶 麗正 FH彭博新興債 杜康-DR 日勝化 東訊 富邦美國特別股 陽光能源-DR 展宇 錸德 富邦臺灣優質高息 潤泰材 三福化 倫飛 FH富時高息低波 士紙 虹光 國泰RMB短期報酬 東明-KY 威盛 富邦臺灣中小 鑫永銓 浩鑫 新光內需收益 六暉-KY 國碩 FH美國金融股 申豐 銘旺科 新光中國政金綠債 燿華 統懋 新光投等債15+ 震旦行 翔耀 新光ICE美國權值 隴華 太空梭 台新全球AI 翔耀 兆勁 大飲 太空梭 麗臺 宏洲 遠見 吉祥全 嘉裕 立萬利 憶聲 東華 聯德 科風 大魯閣 泰碩 力特 立益 玉晶光 喬鼎 佳和 安馳 正達 聯發 世芯-KY 晟鈦 昶和 圓展 聯德 本盟 新至陞 同泰 正道 銘鈺 新世紀 瑞利 穎漢 誠研 正峰新 立積 誠創 億泰 迎廣 嘉威 和桐 華友聯 聯合再生 懷特 愛山林 力銘 士紙 皇昌 亞太電 燁興 潤弘 達能 千興 遠雄來 太極 威致 夏都 誠美材 華豐 雲品 奕智博 首利 鳳凰 慧友 麗正 欣欣 悠克 東訊 統領 友勁 錸德 客思達-KY 百一 倫飛 凱羿-KY 捷泰 虹光 日成-KY 天瀚 威盛 阿瘦 迅杰 浩鑫 格威傳媒 華上 國碩 神州-DR 光麗-KY 銘旺科 晨訊科-DR 元晶 統懋 友佳-DR 華冠 翔耀 一零四 裕豐 太空梭 欣天然 寶徠 兆勁 新海 皇昌 麗臺 欣高 陽明 吉祥全 新麗 六福 憶聲 台數科 康師傅-DR 揚智 鋼聯 聖馬丁-DR 科風 必應 神州-DR 力特 基勝-KY 同方友友-DR 喬鼎 威宏-KY 晨訊科-DR 正達 政伸 友佳-DR 晟鈦 吉源-KY 陽光能源-DR 聯德 精熙-DR 同泰 中福 新世紀 雷虎 誠研 中視 誠創 秋雨 嘉威 新利虹 聯合再生 國光生 力銘 智易 亞太電 達能 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 矽格 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生