◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 大學光 新昕纖 合世 宜特 易威 大略-KY 富邦美債7-10 南璋 韋僑 杏昌 宏捷科 天良 寬魚國際 富邦美債20年 凱柏實業 久陽 進階 南璋 太普高 元大美債7-10 和進 東林 強生 勝昱 元大美債1-3 建榮 欣厚-KY 東生華 萬國通 元大投資級公司債 凱鈺 友銓 其祥-KY 飛寶企業 群益15年IG科技債 通泰 倉和 德麥 精確 群益10年IG金融債 系微 三圓 中華食 宏易 國泰5Y+新興債 旺玖 雙喜 世坤 唐鋒 富邦全球投等債 安鈦克 力泰 泰茂 聯光通 富邦全球高收債 常珵 理銘 精確 通訊-KY 國泰中國政金債5+ 歐買尬 亞都 崇友 榮群 富邦中政債0-1 老爺知 至興 新零售 富邦A級公司債 東凌-KY 大詠城 恩得利 FH中國政策債 邁達康 萬在 李洲 凱基中國債3-10 綠河-KY 健椿 凱柏實業 凱基新興債10+ 欣泰 百德 元炬 凱基科技債10+ 唐鋒 及成 群益AAA-AA公司債 大恭 和進 群益15年EM主權債 永純 耀勝 FH能源債 致振 倚強股份 FH製藥債 康聯訊 錦明 FH新興企業債 台聯電 鑫創 FH20年美債 威潤 宇環 FH中國信用債 創威 廣寰科 凱基AAA至A公司債 唐榮 點晶 凱基金融債20+ 世鎧 斐成 凱基美債25+ 晉椿 泰谷 國泰A級金融債 久陽 典範 富邦中國投等債 強新 益通 富邦金融投等債 松和 振維 元大10年IG銀行債 新零售 迎輝 元大10年IG電能債 力新 重鵬 FH公司債A3 謚源 研勤 FH次順位IG金融債 李洲 欣厚-KY FH美元信用債1-5Y 元炬 兆遠 群益A級公司債 港建 寶得利 群益AAA-A醫療債 及成 太欣 中信美國公債20年 新洲 系統電 中信中國債7-10 耀勝 天剛 中信中國美元IG債 倚強股份 世紀 B新光美債1-3 至寶電 華容 B新光美債20+ 宇環 建榮 第一金美債20+ 點晶 立衛 第一金金融債 10+ 雙鴻 天揚 第一金科技債 10+ 幸康 鈺創 永豐10年A公司債 泰谷 佳總 永豐15年金融債 熱映 合正 永豐7-10年中國債 哲固 金利 凱基IG精選15+ 力致 寶聯通 台新美元銀行債 矽瑪 凱鈺 台新中國政策債 重鵬 德宏 新光15年IG金融債 泓格 合邦 富邦新興投等債 東林 萬旭 富邦歐洲銀行債 富晶通 久正 中信新興亞洲債 精聯 上揚 中信EM主權債0-5 欣厚-KY 全譜 統一美債10年Aa-A 湯石照明 易通展 永豐1-3年美公債 智晶 茂迪 永豐美國500大 數字 元隆 合世 世紀 沛亨 易威 友銓 凱碩 天良 立衛 全達 南璋 合正 奧斯特 勝昱 慕康生醫 保銳 萬國通 彩富 越峰 飛寶企業 合邦 商丞 精確 亞元 英格爾 健信 訊達 士開 金雨 欣技 昇益 宏易 亞通 志嘉 唐鋒 上揚 富裔 聯光通 旺玖 富驛-KY 通訊-KY 元隆 劍湖山 榮群 廣錠 德記 新零售 光菱 泰偉 恩得利 奧斯特 華義 李洲 宏捷科 昇華 凱柏實業 保銳 得利影 元炬 鑫龍騰 鼎創達 及成 三圓 台境 和進 力泰 愛地雅 耀勝 理銘 邦泰 倚強股份 富裔 錦明 安心 鑫創 漢來美食 宇環 富驛-KY 廣寰科 易飛網 點晶 亞都 斐成 老爺知 泰谷 滿心 典範 東凌-KY 益通 紅馬-KY 振維 德記 迎輝 全家 重鵬 詩肯 研勤 弘帆 欣厚-KY 關中 兆遠 邁達康 寶得利 大展證 太欣 誠品生活 系統電 泰偉 天剛 華義 世紀 大宇資 華容 得利影 建榮 時報 立衛 旭然 天揚 鼎創達 鈺創 朋億 佳總 崑鼎 合正 益張 金利 白紗科 寶聯通 捷必勝-KY 同協 旭源 凱鈺 鉅邁 德宏 綠電 合邦 綠河-KY 萬旭 花王 久正 欣雄 上揚 欣泰 全譜 富堡 易通展 大汽電 茂迪 合騏 元隆 沛亨 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰 國統