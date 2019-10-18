勞動部：一例一休縮減工時有成效 不應草率喊廢除

國民黨總統參選人韓國瑜近日主張，若當選總統會廢除一例一休，引發爭議，針對其國政顧問團認為實施一例一休後，勞工工時並未減少，勞動部今 (18) 日澄清，我國勞工的實際工時已逐步縮減，明顯低於日韓，不應在沒有任何政策主張的情況下，草率喊出廢除一例一休，若回到每週上班 6 天，非多數勞工所樂見。

韓國瑜日前前往屏東展開傾聽之旅，並表示，企業主和勞工怨聲載道，若當選總統，會主動廢除一例一休，國政顧問團甚至搬出勞動部數據，批評政府並未讓勞工實質受惠。

對此，勞動部澄清，新制實施後，讓所有勞工都享有週休二日的權利。我國全時就業者每週經常性工時已由 2016 年的 43.3 小時，降為 2018 年的 42.2 小時，且明顯低於鄰近的日本 44.3 小時與韓國 45.7 小時。

勞動部指出，若由 OECD 的受僱者工時過長比率 (每週經常性工時達 50 小時以上) 來看，2016 年我國為 8%，遠低於日本 21.8%、韓國 20.8%、英國 12.7% 及美國 11.5%。而台灣 2017 年進一步下降至 5.9%，顯示我國在降低工時上，有相當成果。

勞動部表示，新制除了全面落實週休二日，也適度照顧勞工的加班需求及企業經營的彈性。相關制度的變革，牽動了勞方的權益與資方的需求，必須非常審慎的評估，不應在沒有任何政策主張的情況下，就草率喊出廢除，若廢除週休二日新制後回到每週上班 6 天的情況，恐怕非多數勞工所樂見。