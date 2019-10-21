新加坡 CIMB 銀行夥 iTrust 完成首筆基於區塊鏈的貿易融資交易

《雅虎新加坡》10 月 17 日報導，東南亞第 5 大銀行—— 馬來西亞聯昌國際集團（CIMB Group Holdings）於新加坡的銀行分支機構近日已順利完成首筆基於區塊鏈的貿易融資交易。

據了解，這筆交易是通過當地貿易融資公司 iTrust Trading 所開發的區塊鏈和物聯網平台（loT）所進行，CIMB 計劃通過採用該公司基於區塊鏈的物聯網技術，將大宗商品貿易融資的風險降至最低，並通過實時監控運輸和倉庫中的貨物數據，來為客戶提供信貸展期服務。

報導指出，該技術可為所有利益相關者提供安全訪問，同時又能確保記錄在分佈式帳本上的數位文檔的完整性。CIMB 新加坡分行執行長麥禮文（Mak Lye Mun）表示，iTrust 技術的實施使銀行能夠減輕欺詐風險，並警告任何未經授權的貨運活動，以此更有效地為客戶提供支持。此外，該公司還計劃與 iTrust 在其他市場的技術應用上進一步進行合作。

區塊客去年 11 月報導，聯昌國際集團將加入由區塊鏈技術公司 Ripple 運營的跨境支付網絡 RippleNet，予以精進其跨境匯款產品 CIMB SpeedSend，加速發展全球支付業務。根據官方新聞稿稱， SpeedSend 允許客戶通過銀行帳戶或現金跨境發送或接受資金，除了東南亞各國以外，用戶還能匯款到澳洲、美國、英國和香港等地。

聯昌國際集團總部設在馬來西亞，是東南亞國家聯盟（ASEABN）的第五大銀行集團，也是該國的知名大型伊斯蘭銀行，集團在 16 個國家擁有 3.6 萬名員工，截至發稿時市值已達 480 億美元。

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