超越合作關係？美國銀行被證實「低調測試 Ripple 技術」

外媒報導稱，美國銀行（Bank of America）已悄然對 Ripple 的分佈式帳本技術（DLT）進行了測試。然而，Ripple 發言人接受採訪時，並未確實表明「美國銀行是否為其客戶」，僅表示「美國銀行 2016 年便已加入 Ripple 的全球支付籌劃指導小組（Global Payments Steering Group，GPSG）」，她證實，「雙方已經共同進行試驗」。

截至截稿時間，Ripple 發言人並未提供更多詳細信息，美國銀行拒絕置評。

據了解，Ripple 全球支付籌劃指導小組旨在為 Ripplenet 的規則及標準提供建議，美國銀行雖為其中一員，但報導稱，有關雙方合作試運行的消息表明，雙方之間有可能不僅止於合作關係，Ripple 甚至曾於去年在國際貨幣基金組織（IMF）召開的研討會上將美國銀行列為其客戶。

至於美國銀行方面，則是在本月稍早刊登職缺，尋求「負責帶領團隊執行 Ripple 項目」的產品經理，項目描述為「基於分佈式帳本技術的解決方案，用於向環球交易服務（GTS）的客戶銷售跨境支付服務」。

註：GTS 業務性質屬商業銀行範疇，主要為客戶提供收付款結算、現金管理、貿易融資等整合性服務。

另外，根據 Google 專利公開資料庫顯示，美國銀行已於今年 6 月申請了一項以 Ripple 為範例的結算系統專利。專利中描述了一個使用分佈式帳本技術（DLT）作為銀行間通信工具的系統，旨在允許​​交易能夠通過一個共享的、分散式的帳本進行實時結算。此外，專利中所描述的去中心化網絡也將驗證付款人和收款人的身份，並使機構之間能夠進行通信。值得注意的是，專利中的多個插圖明確引用了 Ripple 的 DLT 技術，但專利中未提及 Ripple 的基礎及結算資產 XRP。

不過，美國銀行的首席技術官 Cathy Bessant 此前曾對外宣稱，「她並不看好這項技術」。

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