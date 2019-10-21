「穩定幣」衝擊難擋 G7 建議各國探究發行「央行數位貨幣」

國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）即將在華盛頓召開秋季會議，為此，七國集團（G7）工作小組 10 月 17 日透過一份報告向各國財長表明，除非穩定幣能妥善解決自身將對國際間帶來的風險問題，否則將不予以發行。G7 還表示，各國央行、財政部和相關當局應當努力解決支付系統中的弱點，盡速將缺乏銀行服務的民眾納入金融體系，並建議「各國央行應自行或合作研究發行自己的數位貨幣」。

同日，歐洲中央銀行執委 Benoit Coeure 接受《彭博社》採訪時表示，「毫無疑問，穩定幣不應該存在」。然而，Benoit Coeure 也強調，就歐洲而言，歐洲委員會和歐洲央行均無意使歐洲成為穩定幣的禁飛區。但前提是，「穩定幣必須符合最高標準的監管需求，並遵守更廣泛的公共政策」。

值得注意的是，早在 Facebook 宣布推出 Libra 之前，穩定幣因為規模不大，所以似乎從未引起全球決策者的關注，直到這個雄心壯志的計劃開始映入眼簾，各國監管機構的反對聲浪才開始源源不絕。Facebook 當時表示，Libra 旨在解決全球支付系統效率低下的問題，也因費用高昂、轉移時間長和缺乏可靠性而讓許多發展中國家的人們望而卻步。

G7 報告稱，如同其他加密貨幣，穩定幣一旦被大規模發行，可能會威脅到全球的貨幣體系和金融穩定，更可能阻礙到各國間共同打擊洗錢和恐怖融資的合作，並引發網絡安全、稅務以及隱私上的問題。由歐洲中央銀行執委 Benoit Coeure 主持的工作組表示，「G7 認為，在解決法律、監管和監督方面的挑戰和風險之前，全球間的穩定幣項目都不應開始運作」，「正在開發、計劃穩定幣的私營企業有望解決各種法律、監管和監督方面的挑戰和風險」。

G7 續稱，當局應將有關支付、反洗錢以及資本市場和銀行標準的現行法規應用於穩定幣。它補充說，不排除「訂立新規則來應對新興技術」的可能性，為此，金融穩定委員會（FSB）將就相關監管問題進行全面評估後，於明年 4 月向 G20 報告。

作為回應，負責管理 Libra 穩定幣的組織 Libra Association 發布聲明，表示將致力跟監管機構合作，而 Libra 也將尊重國家對貨幣政策的主權、遵守反洗錢、打擊資恐等規定。

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