〈台北雙子星開發案〉捷運局宣布南海馬頓出局 藍天宏匯團隊遞補

台北市捷運局今 (18) 日宣布，台北雙子星開發案原最優申請人南海馬頓團隊，因未能在通知期限內，設立新專案公司與北市府簽訂投資契約，視同放棄最優申請人資格，且所提兩次定暫時狀態處分案，皆遭法院駁回，經評估後，將由次優申請人藍天宏匯團隊遞補。

依規定，藍天 (2362-TW) 宏匯團隊得在收受到捷運局書面通知後於期限內完成新專案公司設立，並繳納約 18 億元履約保證金，並與台北市政府完成投資契約簽訂，才算正式取得投資開發權利。

台北雙子星「臺北車站特定專用區 C1/D1 土地開發案」，南海馬頓團隊於去年 12 月 27 日取得最優申請人資格後，向經濟部投審會申請設立新專案公司，但今年 6 月遭駁回，雖然二度向行政法院聲請定暫時狀態處分，但最高行政法院裁定抗告駁回。

捷運局表示，雖然南海馬頓團隊已向行政院及臺北市政府提起訴願，目前正進行審理中，但依訴願法規定，原行政處分之執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止，因此，即得依投資人須知第 12 條規定報請臺北市政府核定後，依序擇優遞補或重新公開徵求投資人。

捷運局強調，考量採重啟招商曠日費時且不確定會有廠商投標，若採由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，將能縮短招商及開發作業時程，提早完成商轉。