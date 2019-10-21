Telegram 請求法院駁回 SEC 禁制令 表明 Gram 並非證券

針對上週美國證券交易委員會（SEC）緊急喊停 Gram 代幣發行計劃一事，加密通訊軟體業者 Telegram 終於在反訴截止日期的兩天前，即 10 月 16 日正式向美國紐約南區聯邦地區法院提交文件作出回應。

Telegram 請求駁回 SEC 的禁制令

文件表明，Telegram 主張 Telegram Open Network（TON）區塊鏈的原生代幣 Gram 非屬證券，請求法院駁回 SEC 對自身的臨時禁制令，Telegram 並要求法院發出一項命令，維持 Gram 的發行、銷售及分發。

關於 SEC 於 10 月 11 日針對 Telegram 所採取的緊急限制行動，Telegram 在文件中宣稱，「SEC 霎時申請（禁制令）所造成的緊急狀況是咎由自取」。

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Telegram 法律團隊接著重申該公司先前的主張，表示公司過去 18 個月來，不斷主動跟監管當局交涉有關 TON 區塊鏈和 Gram 事宜，但當局並未就此事提出明確回應。具體而言，Telegram 強調，「儘管 SEC 這 18 個月來都知道，如果 TON 區塊鏈不能在 2019 年 10 月 31 日之前如期推出，Telegram 將有義務根據私人購買者的協約，將所籌得的資金返還，然而 SEC：第一、從來沒有要求 Telegram 延後推出 TON 區塊鏈；第二、從來沒有對 Telegram 表示 SEC 打算提出禁制令；第三、SEC 在上線最後一刻才提出單方面申請，臨時阻止 TON 的推出」。

Telegram 主張 Gram「只是一種貨幣或商品」

Telegram 接著進一步反駁 SEC 的說法，表示 Gram 代幣非屬證券。該公司強調，Telegram 已根據 1933 年《證券法》，將私募視為是可豁免於註冊的證券發行。一旦 TON 區塊鏈上線，Gram 的存在就將只是一種貨幣，或就像是黃金或白銀等類的商品，而非證券。

Telegram 還考量到 Gram 與首次代幣發行（ICO）產品的模糊性，表示 Telegram 從未透過 ICO 向大眾發行證券。Telegram 解釋說，該公司並沒有發行猶如 ICO 的產品，而是與特定數量的購買者簽訂私下購買協議，反過來這些購買者是在為 Gram 代幣進行預先付款。

Telegram 表示，「這跟其他透過所謂 ICO 向普羅大眾提供數位資產的情況不一樣， Telegram 並未、而且也將永遠不會透過 ICO 向大眾發行任何證券」。

Telegram 除了告知法院公司已決定延後推出 TON 區塊鏈外，還總結表示，「法院沒有必要准予頒下臨時禁制令」。根據先前報導，SEC 除了宣稱 Gram 代幣是非法發行，還對其發布暫時的限制令，阻止 Gram 代幣發行，並訂於 10 月 24 日舉行法院聆訊。

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