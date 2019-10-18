錸寶Q4營運估修正 MicroLED拚明年Q1量產

PMOLED 大廠錸寶 (8104-TW) 今年受美中貿易戰影響，部分中國客戶拉貨放緩，拖累今年整體營運，雖然各大品牌廠商陸續推出新款穿戴式裝置搶市，但第 4 季受假期影響，營運估較第 3 季下滑，不過布局 Micro LED 方向不變，預期明年第 1 季可望開始量產。

錸寶表示，依產業傳統旺季，全年旺季將落在第 3 季，但今年受到貿易戰影響終端需求，客戶拉貨相對保守，對第 4 季持保守觀望態度，續關注全球政經局勢變化，目前產品以穿戴式裝置為主，其他產品則有機上盒等。

不過看好未來 Micro LED 發展，錸寶今年 5 月宣布以換股方式，取得錼創不超過已發行股數 10% 的股份，正式跨足 Micro LED 產業，錸寶表示，目前雙方進展順利，第 4 季進入試產驗證，明年第 1 季可望開始量產，將瞄準穿戴式裝置、其他新應用。

日前市場也傳，錸寶打進蘋果 (AAPL-US) 新一代 Apple Watch 供應鏈，不過錸寶不對單一品牌、產品評論。

錸寶 9 月合併營收 1.48 億元，月增 8.02%、年減 34.24%，第 3 季合併營收 4.12 億元，季增 4.27%、年減 39%，累計今年前 9 月合併營收 13.08 億元，年減 30.53%。