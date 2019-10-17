搶境外資金回流商機 銀行找稅務專家爭取高資產客戶

境外資金匯回專法上路滿兩個月，匯回資金持續攀升，銀行紛紛站上第一線搶客戶，台灣銀行、彰化銀行近期先後在全台舉辦座談，由董總親自出馬向客戶說明，爭取客戶青睞。

根據財政部統計，境外資金匯回專法上路兩個月來，申請匯回金額呈現翻倍成長，累計金額達 65 億元，由於專法提供滙回資金 25% 可投資指定金融商品、另外 5% 可自由運用，讓銀行看到潛在理財商機，展開搶客搶錢大作戰。

台銀日前起在全台北中南等地接連舉辦「台商回台投資暨境外資金匯回專法客戶說明會」，攜手專業會計師協助客戶深入了解專法與其子法重點與相關注意事項。

台銀表示，專法除了可引導資金回流，推動產業升級外，也有助於挹注金融市場，本次座談說明會除了請專業會計師為台商解惑，協助提供稅務規劃外，也邀請各區國稅局介紹境外資金匯回專法重點、租稅優惠、案例分享及投資臺灣三大方案重要方針。

彰化銀行則以客戶立場出發，設計一站式金融服務方案，從選擇資金匯回管道的評估諮詢、申辦流程的說明輔導到資金匯回後的投資規劃，提供專業多元服務。

彰化銀行董事長凌忠嫄表示，為兼顧利民政策宣傳與實務諮詢需求，說明講座邀請高雄國稅局與荷盛國際顧問分析國際經貿形勢的時代背景分析、「協助資金回臺投資 3 支箭策略」及「境外資金匯回專法」，除此，高雄國稅局也在講座現場開設稅務服務站，提供專業的稅務與專法諮詢。