金管會再開鍘2金融業 今年以來共開86張罰單

金管會今 (2019) 年大舉對金融業開罰，今 (16) 日又開出兩張罰單，分別是上海商銀、高欣投顧，讓今年以來金融業累計罰單達 86 張，不過，上海商銀這次只遭糾正，未被罰鍰，高欣投顧則吞 60 萬元罰鍰。

金管會對銀行、保險及證券業祭出 86 張罰單，罰鍰收入高達 1 億 8766 萬元，其中，保險業罰鍰收入更突破 1 億元大關。

針對今日開罰的上海商銀，金管會表示，該行過網路銀行辦理客戶投資風險屬性評估、信託開戶、進行投資交易及變更基本資料等作業，但因網路銀行交易安全控管機制未切實執行，有礙健全經營之虞，惟考量該行已採行相關改善措施，因此依銀行法第 61 條之 1 第 1 項規定，應予糾正。

至於高欣投顧，金管會表示，主要是余姓業務人員及劉姓前財務會計部門主管，在 2016-2018 年任職該公司期間，分別同時兼任其他公司負責人，違反證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則第 6 條第 1 項規定。

依證券投資信託及顧問法第 102 條及第 111 條規定，金管會對高欣投顧處以糾正，併處罰鍰新臺幣 60 萬元，及依同法第 104 條規定，命令高欣投顧停止余姓業務人員 2 個月業務的執行、及當時財務會計部門劉姓主管一個月業務的執行。