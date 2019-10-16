〈智聯網創業〉展創業決心 雲平台服務品牌將自宏碁獨立分出

宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮今 (16) 日表示，新事業小金雞陸續有所成果，像是安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務等，並透露，近期有一家從宏碁獨立出來的雲平台服務公司，未來將朝服務發展，協助台灣企業國際化發展。

施振榮表示，宏碁新事業原本希望由宏碁控股 50% 以上，但如果因業務、市場特性不宜宏碁介入，就會選擇讓新事業獨立，近期就有一個雲平台品牌正式從宏碁獨立分出，未來將不會用宏碁資源、品牌，但並未透露品牌名稱。

施振榮進一步指出，此雲平台事業經營團隊都是來自宏碁，但宏碁不是股東，也沒有控制權，僅有選擇權，因為客戶可能與宏碁衝突，加上為了強調創業團隊的決心，因此斷掉與宏碁的連結，希望讓新事業自行發展，預期未來將提供台灣雲平台服務，協助企業國際化。

新事業如何在大領域中脫穎而出，施振榮表示，要掌握核心能力、策略，他現在每周還是至少去一次宏碁，跟新事業主管討論創新事業發展，他形容宏碁新事業，就像竹筍露出筍頭一樣，已有許多成果浮現，但是新事業發展還在進行式，後面還有很多在長根。

施振榮表示，他創立的智聯網基金，原先規畫將結合宏碁新事業轉型，但宏碁本身新事業小金雞陸續有所成果，加上他想讓台灣在國際分工中找到地位，因此智聯網基金還在確認投資模式，他強調，台灣具有 IoT 基礎優勢，從半導體、IC 設計、製造到產品生產，未來隨著物聯網 (IoT) 加人工智慧 (AI) 發展，希望提供平台，協助台灣企業達到國際化、產業商品化。