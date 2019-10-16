〈智聯網創業〉智聯網基金計畫暫緩 施振榮：調整策略 將朝美國發展

宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮今 (16) 日表示，在全球智慧科技浪潮下，智聯網時代將成為未來趨勢，鼓勵創業者以使用者為中心，培養創造價值的能力，而他所主導的 2 億美元智聯網基金計畫暫緩，他表示，將進行策略調整，預計將朝美國發展，協助台灣在國際分工中找到地位。

施振榮表示，創業除了需要團隊、資金、技術外，更重要的是時機點 (Timing)，建議創業家可以先培養自身對技術、市場的掌握度，強化核心創業能力，才能在機會來臨時成功站上浪頭，而在人工智慧 (AI)、大數據 (Big Data)、雲端 (Cloud) 發展下，萬物連網的智聯網時代將來臨，也鼓勵團隊要以使用者為中心提供優化體驗。

另外，智融集團年初規劃成立 2 億美元 (約新台幣 60 億元) 智聯網基金，將投資 0.7-N 型企業協助 AIoT 產業轉型升級，近期傳出計畫暫緩；施振榮表示，計畫沒停止，但策略方向正在調整，原來希望從台灣發展，但現在規劃朝美國布局，因為美國全球化很高，加上台灣目前事業、環境問題，提出的創投獨特性不高，但他強調，台灣不缺人才只缺舞台，面對智聯網時代挑戰，要培養創造價值的能力。

日前施振榮也以文化科技發展聯盟召集人身分，發起 1 億元文化科技種子基金，施振榮表示，該基金屬外包，由幾個基金單位共同管理，加上比較容易找到新的有效模式，因此進展較快，將至少投資 10 個案子，每個案子不超過 1000 萬元。

科技部指導、宏碁 (2353-TW) 基金會主辦的「第三屆龍騰微笑智聯網創業競賽」今正式啟動，現場也邀請騰雲科技公司創辦人梁基文、耐能創辦人劉峻誠與施振榮進行對談，提供不同面向的創業思維，鼓勵年輕人勇於使用新科技迎接新經濟帶來的挑戰。