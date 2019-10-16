5G頻譜競標規則出爐 「報價」改為「提出所需求頻寬」

5G 頻譜競標將於 12 月展開，NCC 今 (16) 日通過「行動寬頻業務競價作業注意事項」修正草案，將過去的「報價」改為「提出所需求頻寬」，也就是業者提出所需的頻寬，如果需求大於供給，除進入下一回競標外，也將把前一回合的價格調升 1.03 倍。

NCC 表示，這次修正的重點，因應釋照頻寬標的總量達 2790MHz，是過往釋出總頻寬 590MHz 的 4 倍以上，因此參考國外拍賣機制，改良前年 4G 第三波釋照所採用的「多回合同時上升競價法 (SMRA)」，由過去業者對競價標的「報價」，改為業者「提出所需頻寬」，來提升競價效率。

NCC 指出，在競標過程中，當業者在每回合提出的頻寬總和大於、等於供給時，會依據規定，下一回合的價格，將是前一回合的 1.03 倍，藉多回合競價程序，讓業者需求頻寬和釋出頻寬數量趨於均衡。

另外，為避免競價中發生流標，NCC 指出，這次在數量競價時，有補充競價回合的新機制，確保頻率能順利釋出。

NCC 表示，釋照競價作業規劃將於 12 月上旬進行，預計明年 1 月完成釋照程序，目前提出申請業者包括中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、台灣之星、亞太電 (3682-TW) 及遠傳 (4904-TW)，相關審查作業進行中，將於 11 月底前完成人事業計畫構想書及資格等審查作業，及公布合格競價者名單。