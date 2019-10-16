

◆盤勢分析

1. 美股企業財報傳出捷報，加上英國脫歐協議文本也傳出週三前塵埃落地，激勵四大指數終場全數上揚，美股四大指數漲跌幅介於 + 0.89% 至 + 2.22%，其中以費半指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 0.96%。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量量縮至 1,300 億左右，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

(2) 均線：下檔支撐為月線 (約為 10,923 點附近)，上檔壓力 11,200 點附近。

(3) 技術指標：KD 向上開口擴大，短線偏多但須提防過高拉回。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電能否再度突破前高。

3. 櫃買指數上漲 0.14%，收在 141.57 點。短線支撐為 139 點附近，壓力為 143 點附近。

4. 觀盤重點：台股週二不畏美股及陸股回檔，再創本波反彈新高，不過成交量再度萎縮，短線上有量價背離疑慮。OTC 指數仍維持相對弱勢，K 線出線上影線，惟收盤仍在 5 日均線之上。台股加權指數本波上攻其中最大功臣為 2330 台積電，因此後續若要再挑戰更高點，仍要觀察 2330 台積電的強弱，另外成交量必須要再放大。預期短線上將在 10,900 點至 11,200 區間震盪，選股方向可留意半導體、PCB、資訊整合、汽車零組件、資產營建、金融等族群。

5. 台積電 7 奈米效益大爆發，本周四（17 日）法說會前股價走勢強勁，股價、市值頻創新高之際，轉投資世界先進前景同步亮眼。世界併購的格芯新加坡廠 2020 年正式上線前，已獲得歐洲半導體龍頭英飛凌預定產能，挹注世界明年營運三級跳，營收年增率挑戰兩成，成長力道更勝台積電，也讓台積電業內業外皆美。

6. 全球前四大被動元件電感廠太陽誘電（Taiyo Yuden）位於福島伊達市的生產電感子公司工廠傳出淹水災情，恐停工一周。近期被動元件產業復甦，電感需求強勁，太陽誘電福島廠停工，供貨吃緊狀況將更嚴重，2327 國巨集團旗下電感廠 2456 奇力新有望迎接轉單。

7. 外資出具報告指出，2474 可成第 3 季營收 278 億元，優於市場預期，但毛利率僅 23.1%，低於市場預期約 11 個百分點，儘管 iPhone 11 銷售優預期，但因規格變化有限，定價及毛利率恐持續受壓至今年底，因此外資保守看可成第 4 季，預計需等到明年新 iPhone 問世後，才會有所改善。

8.8016 矽創表示，第 4 季感測器持續放量出貨，估維持上季出貨水準，惟 DDI(驅動 IC) 受淡季效應影響，拉貨力道趨緩，銷售板塊消長下，感測器營收比重將超過 35%，法人指出，矽創第 4 季因毛利較高的感測器營收比重拉升，獲利能力看增。

