三大法人買超43億元 外資加碼51億元 連2天押寶權王

「權王」台積電再創新天價，帶動台股今 (15) 日同步改寫今 (2019) 年新高，終場收在 11111.8 點。今日外資買超 51.52 億元，投信買超 3.49 億元，自營商賣超 11.85 億元，三大法人合計買超 43.16 億元。外資連續 2 天押寶台積電，市值衝高至 7.61 兆元。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 171 口至 27053 口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 444 口至 57537 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2160 口至 20209 口。

外資買超前 10 名：鴻海 10518 張，其餘依序為聯電、友達、奇力新、中信金、台積電、中石化、群創、緯創、新光金。

其中，今天扮演多頭總司令的台積電，由於本週四法說會將登場，花旗環球最新指出，台積電 7 奈米製程產能滿載將延續整個 2020 年，一口氣將合理股價拉上 364 元，居外資圈最高。

在法說樂觀氣氛高漲之下，台積電獲外資連續 2 天買超，合計加碼 9452 張，推升盤中股價最高來到 296 元，總市值一度達 7.67 兆元，與 8 兆元大關又更接近，最後收在 293.5 元，市值登高至 7.61 兆元。

而榮獲外資買超冠軍的鴻海，也是外資唯一加碼破萬張的個股，鴻海盤中向上挑戰年線壓力，但買單力道未能延續，終場仍未能順利站上年線。

外資賣超前 10 名：燿華 20087 張、元大 S＆P 原油正 2 遭賣 17524 張、旺宏 12889 張、富邦 VIX 遭賣 12757 張，其餘依序為南亞科、仁寶、元大 S＆P 石油、元大金、永豐金、彩晶。

投信買超前 10 名：科嘉 - KY、聯茂、精元、楠梓電、聯發科、茂林 - KY、嘉澤、金像電、台郡、正新。

投信賣超前 10 名：奇鋐、裕民、瑞儀、旺宏、技嘉、華通、南茂、美利達、聯詠、正文。

自營商買超前 10 名：元大 S＆P 原油反 1、元大道瓊白銀、元大臺灣 ESG 永續、元大滬深 300 正 2、TPK-KY、GIS-KY、金像電、兆豐藍籌 30、國泰股利精選 30、凌陽。

自營商賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣 75913 張、元大 S＆P 原油正 2 遭賣 31176 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 11291 張，其餘依序為元大高股息、群創、元大 S＆P500 反 1、旺宏、富邦上証正 2、華通、華航。

整體來說，今天外資持續買超 51 億元，不過在台指期結算前夕，外資淨多單微幅減少，但因仍有高達 5.7 萬口多單水位，只要國際股市不亂流，外資明天仍有機會拉高結算，大盤可望持續向上；從技術面來看，今天盤中指數最高來到 11126 點，距離 2018 年 1 月 23 日的高點 11270.18 點，僅不到 150 點，將是上檔壓力所在。