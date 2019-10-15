【日盛投顧】加權指數創波段高，OTC指數相對弱勢

◆盤勢分析

1. 中美協議出現雜音導致美股及陸股回檔，但台股不畏此利空，今日再度跳空走高創下波段指數新高，其中最大功臣為 2330 台積電，櫃買 OTC 指數相對漲幅相對小，K 線出線上影線，惟收盤仍在 5 日均線之上。盤面除 2330 台積電外，網通、蘋概等相關個股表現也相對強勢，終場指數上漲 44.85 點，漲幅 0.41%，收在 11,111.80 點，成交金額為 1,313.51 億元。三大法人合計買超 43.16 億元：外資買超 51.52 億元、投信買超 3.5 億元、自營商賣超 11.85 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量量縮至 1,300 億左右，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約為 10,923 點附近)，上檔壓力 11,200 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上開口擴大，短線偏多但須提防過高拉回。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否持續創新高。

3. 櫃買指數上漲 0.14%，收在 141.57 點。短線支撐為 139 點附近，壓力為 143 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、PCB、資訊整合、汽車零組件、資產營建、金融。

半導體、網通、蘋概、TWS、汽車零組件、資產營建

1. 網通：受惠 5G 帶動光收發模組產品需求，4977 眾達 - KY 9 月合併營收寫下歷史新高，今日股價跳空創下本波反彈新高，網通龍頭股 2345 智邦股價再度刷下歷史新高，另外前波弱勢的網通股 3704 合勤控今日出現反彈，股價即將挑戰月線。

2. 蘋概：受惠 APPLE 的低階 LCD 版本銷售傳佳音，觸控雙雄 3673 TPK-KY 及 6456 GIS-KY 今日股價走勢強勁，3673 TPK-KY 股價 10 點前即鎖死漲停至收盤，6456 GIS-KY 也帶量以中長紅突破季線。

3.IC 設計：受惠三星新款手機熱賣，6462 神盾 9 月營收創下 8.49 億元的驚人成績，今日股價出現帶量上漲即將挑戰今年新高，另外 3014 聯陽 9 月營收創下近 5 年單月新高，股價也已長紅突破近 5 年的新高，受惠 TWS 需求的 3227 原相 9 月營收再創新高，股價今日強勢反彈突破月線反壓。

4. 汽車：受惠中國即將再推出更大幅度的減稅降費，帶動中國車市需求，相關汽車零組件廠如輪胎 2105 正新股價再創本波反彈新高，另外 AM 的 1319 東陽股價出現帶量中長紅突破季線反壓，2228 劍麟股價回檔守穩季線後今日再度轉強站上 10 日線。