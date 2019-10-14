中國市場需求弱 東台Q3營收寫近6季低點

東台 (4526-TW) 今 (14) 日公告 9 月合併營收 8.3 億元，月減 8.54%，年減 6.14%；受到貿易戰影響，中國市場需求低迷，第 3 季合併營收 25.66 億元，季減 1.99%，年減 11.64%，近 6 季低點；前 9 月累計營收 81.35 億元，年減 2.59%。不過，由於漢諾威工具機展 (EMO) 接單情況優預期，訂單年底前可望陸續出貨，挹注第 4 季營運。

從東台 9 月產品營收占比來看，工具機營收達 88%，電子設備 12%。產品應用方面，汽機車產業營收占比達 43%，電子業約 12%，航太業 8%。地區別方面，以台灣與中國為主要市場，占比達 49%，亞洲其他地區 25%，歐美地區則是 26%。

東台發言人嚴璐表示，受貿易戰影響，中國市場需求持續低迷，導致下半年訂單量下滑，但亞洲與東南亞地區接單可望增加 5 至 10%，力拚下半年接單持平上半年；而由於上半年各產品線中，以航太類產品動能最強勁，營收年增 1.2 倍，看好下半年航太產品成長動能仍可期。

此外，歐洲漢諾威工具機展 (EMO) 已於 9 月下旬落幕，東台今年參展豐收，原訂接單目標為 4 億元，但客戶對五軸與銑車複合機需求熱絡，新訂單金額已達到近 5 億元，超越先前預期。法人看好，新接訂單將在年底陸續出貨，挹注第 4 季營運動能，可望帶動第 4 季營運優於第 3 季。