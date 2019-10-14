〈國發創投成果〉化被動為主動 將對外攬才建立產業調查機制

國發會主委陳美伶今 (14) 日表示，推動天使投資方案希望協助台灣新創事業發展，國發會近期也將開始加強產業調查機制，建立完整的投後管理機制，提供新創助力，並深度了解產業、生態發展，化被動為主動，預計年底制度鬆綁後，明年將對外攬才。

陳美伶表示，過去國發會並沒有固定的同仁做產業調查，也沒有投後管理，未來希望加強產業調查、並找出潛力產業，協助產業生態系建立，同時拓展市場，讓創新產業走出台灣發展數位領土。

陳美伶進一步指出，目前希望從外部尋覓產業調查的人員，盡量擺脫公務體系的框架，目前已獲主計總處、人事總處同意，預計今年相關制度鬆綁定調後，明年就能正式啟動，讓人才更多元，同時也鼓勵同仁去了解產業，主動尋找值得發展的產業，增加國發基金靈活度。

陳美伶表示，已通過國發會天使投資的 57 家新創事業中，仍以電子科技為主，占比達 41.5%，其次則為生技醫療、電子商務，占比分別為 24.6%、11.3%，未來創新事業仍將聚焦在 ABCDEFG 中， AI 人工智慧、區塊練 (Blockchain)、雲端 (Cloud)、數據 (Big Data/Open Data)、生態鏈 (Eco-system)、5G 通訊、金融科技 (Fintech)。

國發會副主委鄭貞茂也表示，很鼓勵民間來申請天使投資方案，不只投資未來也希望配合亞州矽谷方案，在台灣培養更多新創基地，創造新創生態系。