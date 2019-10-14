孤兒藥專利在美遭判不具專利性 國際中橡：繼續上訴

國際中橡 (2104-TW) 子公司 Synpac 專屬授權 Genzyme Corporation 的治療龐貝氏症之方法，有 4 項美國專利，其中一項美國專利遭拜馬林製藥 (BioMarin Pharmaceuticals) 對專利有效性提出挑戰，美國專利審判暨上訴委員會 (PTAB) 決定，請求項第 9 項專利不具專利性，對此，國際中橡強調，將繼續上訴。

Synpac 為國際中橡直接間接持股 99.42% 子公司，其授權 Genzyme Corporation 的治療龐貝氏症孤兒藥，共有 4 項美國專利，其中 1 項遭拜馬林製藥對專利有效性提出挑戰，美國專利審判暨上訴委員會 (PTAB) 決定，請求項 1-9,11-12,15,18-21 無效，但請求項 10, 13, 14, 16, 17 仍有效。

國際中橡及子公司 Synpac 依法提起上訴後，請求項第 19 項經美國聯邦巡迴上訴法院確認有效，請求項第 9 項發回重新審理後，PTAB 仍決定第 9 項不具專利性。

對此，國際中橡已委託律師，繼續進行上訴。國際中橡並強調，前述決定不影響美國專利第 7056712 號請求項第 10,13,14,16,17,19 項有效性，且國際中橡在美國另有 3 項專利，連續獲准專利多年，專利有效性至今並無任何公司提起挑戰。