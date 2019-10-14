永冠‐KY 9月、Q3出貨噸數雙寫新猷 Q3營收創17季新高

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 公告 9 月合併營收 7.53 億元，月增 1.6%，年增 55.2%，創 3 年半新高；第 3 季合併營收 21.68 億元，季增 11.2%，年增 39.2％，創近 17 季來新高；前 9 個月累計營收 56.71 億元，年增 26.2%。受惠再生能源業務動能強勁，永冠 9 月與第 3 季出貨噸數均創上市以來新高。

永冠 7 月出貨噸數維持高檔，8 月創上市以來新高，而 9 月又以 15803 噸的出貨噸數，再改寫 8 月寫下的單月出貨新高紀錄，月增 2.5%，年增 52.2%。在風電需求強勁，及產能持續提升下，永冠第 3 季出貨噸數達 45237 噸，季增 11.3%，年增 38.1%，同樣再創上市以來單季新高。

永冠董事長張賢銘先前表示，整體下半年營運將優於上半年，今年再生能源業務營收占比可望突破 5 成，明年更有機會上看 6 成。

而從第 3 季的營收數字來看，永冠再生能源營收占比已由第 2 季的 47.9%，大幅拉升至 59.4%，逼近 6 成關卡，且前 3 季再生能源營收年增逾 1.79 倍，注塑機則年減 27.5%、產業機械營收也年減 12%，在需求動能強勁下，再生能源業務順利彌補其他事業下滑的營收，帶動出貨噸數再創新高。

永冠第 2 季成功單季轉盈，除受惠再生能源業務動能強勁外，原物料價格趨穩、人民幣貶值、加強費用管控等因素，也有利雙率表現，法人認為，下半年雙率將持續提升，可望延續獲利動能，營運看俏。