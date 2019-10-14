鈺太Q4再續強 全年EPS突破4元

MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 表示，第 4 季 TWS (真無線藍芽耳機)、筆電裝置新品齊發，營運動能可望再續強，估維持第 3 季營運高檔，且高毛利產品比重提高，也有助獲利升級，法人估，鈺太上半年每股純益 1.81 元，下半年將優於上半年，全年每股純益可望突破 4 元。

鈺太指出，訂單能見度已看至年底，包括 TWS、筆電與智慧電視等需求皆強勁，第 3 季開始出貨 TWS 用數位式麥克風，預計動能可延續至年底，智慧電視方面，受惠高階市場延伸至聲控，麥克風需求明朗化，加上第 4 季消費型季節眾多，出貨量估可達百萬顆水準。

鈺太表示，目前營收主要來源以筆電應用為主，比重約 40%，其中，高毛利數位式麥克風成長較顯著，上半年每月出貨量為 600 萬顆，第 3 季出貨量逐月走揚，7-9 月分別為 700、800、900 萬顆，較上半年明顯成長，預估第 4 季將維持出貨高檔。

筆電應用的類比式麥克風也穩健發展，今年筆電應用總出貨量上看 9000 萬套，市占將突破 3 成，明年挑戰 4 成。

整體而言，隨著聲控世代到來，麥克風成裝置必要需求，除以往搭載的筆電外，現在已逐步擴張至 TWS、智慧電視、智能音箱等，加上廠商為明顯做出市場區隔，數位式的採用率提升，鈺太可望搭上出貨列車，營收、獲利同步看增。