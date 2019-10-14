〈張忠謀再任特使〉3度出任APEC領袖代表談區域經貿與數位經濟 蔡：最佳人選

今年亞太經濟合作會議（APEC）將於 11 月 16、17 日在智利聖地牙哥舉行，總統蔡英文今 (14) 日正式宣布，由台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀第三度出任領袖代表，蔡英文表示，張忠謀在國際產業界具有崇高的地位，是台灣和各國領袖針對區域經貿跟數位經濟進行對話的最佳人選。

蔡英文表示，張忠謀去年參加 APEC 經濟領袖會議成果豐碩，不僅在公開會議場合上，向各國傳達台灣對數位未來的理念，更在場邊會晤中與夥伴國家的領導人，針對如何加強雙邊的合作，充分的交換意見，是代表總統出席 APEC 會議的最佳人選。

蔡英文指出，今年有兩項重要任務交付代表團，首先是將我們這幾年致力推動數位社會及智慧國家的決心與成果，清楚傳達給所有 APEC 成員，同時，也就如何在數位時代，加強跨國經濟整合，提出台灣的看法。

其次，建構數位社會，除了帶動經濟創新，更要實踐經濟父權，縮小數位落差，這也是 APEC 追求的重要目標之一，因此，第二個任務就是將台灣推動包容性與永續成長的努力分享給所有的國際夥伴。

蔡英文表示，張忠謀多年來在產業界累積豐富的經驗，一定可以為數位時代的跨國經濟整合提出最明確的指引，同時期盼能為台灣和貿易夥伴的合作，找到最關鍵的利基。另外，夫人張淑芬在去年 APEC 期間，和各國領導人及夫人都有良好的互動，也利用慈善外交及藝術外交，成功在國際上傳達柔性力量。

張忠謀指出，APEC 成立 30 年，而這 30 年來世界經濟產生很大的變化，網際網路快速興起，影響了全球經濟發展，更改變許多人的工作及生活方式，不過張忠謀去年已在 APEC 上示警，數位經濟帶來的不僅是貢獻，還衍生出更嚴峻的失業、貧富不均問題，因此，很榮幸第三度以領袖代表身分參加 APEC，將有很多機會與各國領袖討論數位經濟帶來的問題與解決方案。

張忠謀夫人張淑芬是第三度參加 APEC，隨團顧問則有行政院政務委員鄧振中、國發會主委陳美伶、國安會副秘書長蔡明彥、台積電副總經理暨法務長方淑華及台積電代理發言人暨企業訊息處資深處長孫又文。