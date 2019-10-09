基金申贖不用再等T+5天 金管會核准群益進監理沙盒實驗

遠銀與好好投資合作的「基金互換平台」剛核准進入金融監理沙盒實驗，金管會主委顧立雄今 (9) 日又透露，將核准群益證券與群益投信的「基金 T+0 申贖技術」進入沙盒實驗，此案主要訴求投資人當天就可完成基金的申購、贖回。

金管會去 (2018) 年開放金融監理沙盒實驗，至今已陸續核准包括凱基銀行與中華電信合作「手機門號辦貸款或信用卡」、另外有 2 家是實驗外籍移工的小額跨境匯款，今年再核准國泰人壽與易遊網合作的「旅遊保險一站式服務」、北富銀行與台新銀行合作的「跨行轉帳交易技術」、以及遠東商銀 Bankee 與好好投資合作的「新型態網路基金交換平台 - FundSwap」等 6 案。

而遠銀與好好投資合作的基金互換平台，甫於昨日宣布進入沙盒實驗，預計將在今年年底前上路。顧立雄今天進一步透露，關於基金交易的創新，金管會也將再核准群益證券與群益投信的「基金 T+0 申贖技術」進入沙盒實驗。

顧立雄表示，現行股票交易都有「T+2」的時間差，基金交易更是「T+5」或「T+6」，例如投資人可能聽到美國總統川普的新談話內容，決定要快速進行資產配置的轉換，當然會希望交割可以更快速，但基金的進出真正成交已經是 5、6 天後，基金淨值早已反應過了，現在群益證券及群益投信要先以自家實驗，達成投資人可以「T+0」方式進出基金部位。

不過，顧立雄也指出，基金申贖當天就要成交會產生一些風險，群益可能會用前一天的淨值來做參考買賣，且因淨值會有漲跌，這部分就會由群益承擔一些交割款的「過渡性」風險，但若實驗確定資訊流沒有問題，將可擴大到更多基金，這是有「未來性」。

顧立雄表示，好好投資與群益這兩案，都是屬於經營模式的改變，也都是運用區塊鏈技術，但又在沒有完全去中心化的情況下，達到每個節點與流程絲毫無誤差，這些創新都相當值得鼓勵。