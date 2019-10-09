〈金管會立院備詢〉立委爆料顧立雄年底前恐被撤換 質疑純網銀有政治操作

立委賴士葆今 (9) 日在立法院財委會爆料表示，「有聽到風聲，金管會主委顧立雄年底前將被換掉」，主要是純網銀遭質疑政治操作。

顧立雄對此回應表示，「我本人沒有聽到，也許委員消息比我靈通。」賴士葆強調，除因明年 1 月政黨輪替，另一個原因在於純網銀。

賴士葆表示，純網銀原本只開放 2 家，最後變 3 家，等於增額錄取，純網銀有 9 位評審委員，其中 5 位是金管會官員，如何審核、評審結果到現在都沒公開，外界不斷質疑「裡面有鬼」，尤其總統蔡英文去看了 LINE 辦公室之後，LINE 就得標，外界不斷質疑背後有政治操作。

賴士葆也說，銀行泛公股持股相當高，其中中華電信持股 42%、兆豐銀 25%，將近 7 成持股，外界質疑「國家隊養肥貓」，周刊更報導，將來銀行副總年薪 400 萬、總經理薪水 1000 萬、執行長 4500 萬元。

中華電董事長謝繼茂說明，依將來銀行的說明，員工年薪未逾 1000 萬元，加了獎金也只是 1500 萬元到 3000 萬元。

賴士葆仍建議，現在泛公股董事長月薪僅 32 萬元，若將來銀行持股是泛公股，就要按規定，加了獎金的 1500~3000 萬，在泛公股沒有這個行情。