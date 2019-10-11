投資者損失超過 3 千萬美元！英國 FCA 加密貨幣調查案件較去年增加 74%

《金融時報》報導，英國金融行為監管局（FCA）目前正調查 87 起與加密貨幣相關的公司案件，這一比率較去年同期高出 74%。

此前，FCA 統計數據顯示，過去一個財年當中，該機構所接獲加密貨幣和外匯詐騙的通報數量已翻增兩倍，達到 1,800 多起，估計用戶因加密貨幣和外匯詐騙至少損失了 2,700 萬英鎊（約合 3,329 萬美元）。

目前，英國尚未對加密貨幣的轉讓、購買和出售進行監管。這意味著，若在加密貨幣投資上有任何爭議、糾紛，往往得不到英國金融服務補償計劃的保護。業內專家認為，當前英國的強硬監管態度是一種積極發展，證明了 FCA 在加密貨幣市場執法的決心。再者，這對於合規加密貨幣公司及投資者而言也是一種保護。

為了防止加密貨幣淪為洗錢管道，英國財政部 7 月中旬協同英國內政部發布《2019 – 2020 年打擊經濟犯罪規劃方案》（Economic Crime Plan），並在文內提及，當局預計於 2020 年 1 月將所有的加密貨幣業務納入防制洗錢（AML）以及打擊資恐（CFT）的規範體系中監管。

擬議的加密貨幣衍生品禁令引爭議

今年 7 月 1 日，英國金融行為監理局（FCA）發出官方文件《限制將不同產品的合約銷售給散戶》稱，當局正準備禁止將「加密貨幣衍生品銷售給散戶投資人」，並與 7 月 3 日公布一份有關「禁止比特幣期貨與其他加密貨幣相關交易產品等加密貨幣幣衍生品的徵詢書（CP）」，開放公眾針對這項提案給予反饋直至 10 月 3 日。

FCA 指出，這項行動是依循去年 7 月在「英國加密資產特別任務小組最終報告」中曾許下的承諾，該局接著強調，即將出爐的徵詢書中所制定的新規定將取代加密貨幣差價合約（CFD）的最終規範。

對此，《路透社》報導稱，包含芝加哥商品交易所集團（CME Group）、納斯達克（Nasdaq）和洲際交易所（ICE）在內的全球交易所聯合會（WFE）10 月 7 日敦促 FCA 在頒布禁令之前需慎思而後行，並稱已為投資者在做好防護措施，當局有必要在「允許創新產品在英國交易」與「確保投資者受到保護」之間找到適當的平衡點。

圖片來源：

FCA - 英國 - 英國金融行為監管局: Magnates

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