嘉澤小金雞嘉基12月中掛牌 光通訊新品挹注明年營運升溫

嘉澤 (3533-TW) 子公司嘉基 (6715-TW) 今 (8) 召開上市前業績說明會，董事長朱德祥指出，明年在 3 大筆電客戶拉貨持穩，加上光通訊傳輸新品也將於明年逐步放量，看好明年業績優於今年，嘉基預計 12 月中掛牌上市。

嘉基今年受中國筆電品牌客戶變更產品設計，導致出貨遞延，影響第 3 季營收表現，不過，目前已開始重啟出貨，加上另外 2 個美系筆電品牌出貨持穩，第 4 季營運回溫。

嘉基也積極拓展光傳輸應用，公司指出，資料中心 100G 光纖傳輸線，最快可望本季通過認證，也正在跟 1-2 個美系客戶洽談，未來將採 ODM 的方式合作。

在攝影棚影音傳輸的 Thunderbolt 光纖線束，也預計本季通過蘋果及英特爾認證，明年第 1 季可望同步出貨。

此外，嘉基也跨進車用領域，由於先進駕駛輔助系統 (ADAS) 以及自駕車，都需蒐集大量影像判讀，因此，需要光纖高速傳輸，公司透露，目前正在跟車廠研發認證，未來也可望成為新營運動能。

至於美中貿易戰，嘉基雖然主要生產基地在中國蘇州，但主要交貨是給代工業者在泰國、越南或是台灣等地，至於直接銷售至美國的部分，客戶也願意吸收關稅成本。

目前嘉基主要產品應用還是以消費性應用的電子傳輸線為主，光通訊應用比重不到 5%，而市場地區營收分布來看，美洲 60.75%、歐洲 21.69%、亞洲 15.69%、其他 1.87%。