聯詠三大疑慮 外資保守看Q4 目標價下調至185元

外資出具報告指出，驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 第 4 季營收將季減 3%，較市場預期季增 3-4% 保守，主要因電視面板前景不佳、TDDI(觸控暨驅動整合 IC) 銷售單價受壓、光學指紋辨識進度低於預期，三大疑慮影響下，外資保守看後市，給予中立評等，目標價為 185 元。

外資指出，中國面板製造商庫存仍處高水位，目前已積極減產，友達 (2409-TW) 自 9 月起，減少 8.5 及 6 代線的投片，影響聯詠大型 DDI(面板驅動 IC) 成長疲軟，由於營收比重高達 35-40%，營運表現有壓，此外，台灣、中國電視產能同步調降，將連帶影響 T-CON(時序控制) 晶片、TV SoC(系統單晶片) 需求下滑。

外資認為，電視面板及 DDI 的需求疲軟，預計影響至明年第 1 季末，隨著東京奧運即將到來，供應鏈開始備貨，才會有顯著改善，至於 8K 電視是否有助大型 DDI 需求回溫，外資引用 IHS 數據，2021 年 8K 電視在電視市場的比重僅 1%，滲透率低落，預期將不易有明顯助益。

聯詠第 3、4 季 TDDI 出貨明顯升溫，但 Full HD 及 HD 的銷售單價同時受壓，相互抵消下，成長動能趨緩，主要因奕力及奇景光電 (HIMX-US) 逐步分食聯詠在 HD TDDI 的市占，且隨著更多廠商搶進 Full HD TDDI 的市場，長遠來看，聯詠市占、毛利率恐持續縮減。

外資指出，聯詠光學指紋辨識晶片推出時程恐延遲，加上其成本架構與神盾 (6462-TW) 相比，較具劣勢，且最新版仍需通過驗證等繁瑣程序，預計開始供應華為的時間，將落在明年第 1 季，換言之，比聯詠自身預期時程今年年底前還要晚。

不過，外資看好聯詠在 OLED DDI 的成長動能，預計明年將進入高速成長期，聯詠是京東方 OLED DDI 的主要供應商，並透過京東方及 LGD 出貨給華為，但因華為仍在美國控管的實體清單上，因此第 4 季拉貨力道觀望中，預計聯詠今年 OLED DDI 的出貨量上看 2200 萬套，貢獻全年營收約 4%。

整體而言，聯詠明年 OLED DDI 出貨量，將隨京東方產能開出，進入高速成長期，預計明年出貨量上看 7700 萬套，營收比重達 12%，但因聯詠客戶將在明年計劃採用 COP 封裝，而非 COF 封裝，恐影響其 OLED DDI 的銷售單價。

最後，外資認為，OLED DDI 及 TDDI 的成長雖強，但因其營收比重僅占 30%，相較於成長疲軟的大型 DDI 及 SoC，營收比重達 65%，不利於整體發展，故維持中立評等，給予目標價 185 元。