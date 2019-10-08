[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/07 108/10/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04930 11.04880 0.00050 0.00453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 68.99000 68.55000 0.44000 0.64187 元大日經225基金 27.32000 27.39000 -0.07000 -0.25557 元大台商收成基金 23.35000 23.15000 0.20000 0.86393 元大台灣50單日反向1倍基金 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 元大台灣50單日正向2倍基金 43.12000 42.83000 0.29000 0.67710 元大台灣中型100基金 34.57000 34.44000 0.13000 0.37747 元大台灣加權股價指數基金 26.77700 26.69200 0.08500 0.31845 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 元大台灣卓越50基金 85.72000 85.36000 0.36000 0.42174 元大台灣金融基金 18.56000 18.58000 -0.02000 -0.10764 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.27000 32.23000 0.04000 0.12411 元大台灣高股息基金 28.37000 28.10000 0.27000 0.96085 元大台灣電子科技基金 38.75000 38.52000 0.23000 0.59709 元大多多基金 18.50000 18.28000 0.22000 1.20350 元大多福基金 55.66000 55.28000 0.38000 0.68741 元大卓越基金 43.34000 43.15000 0.19000 0.44032 元大店頭基金 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 元大高科技基金 21.54000 21.36000 0.18000 0.84270 元大得利貨幣市場基金 16.34970 16.34900 0.00070 0.00428 元大得寶貨幣市場基金 12.04950 12.04910 0.00040 0.00332 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 元大富櫃50基金 13.48000 13.40000 0.08000 0.59701 元大新主流基金 27.07000 26.86000 0.21000 0.78183 元大萬泰貨幣市場基金 15.18500 15.18440 0.00060 0.00395 元大經貿基金 38.89000 38.63000 0.26000 0.67305 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.96000 20.87000 0.09000 0.43124 元大摩臺基金 40.10000 39.95000 0.15000 0.37547 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.53000 16.41000 0.12000 0.73126 日盛上選基金(A類型) 38.50000 38.26000 0.24000 0.62729 日盛上選基金(I類型) 38.50000 38.26000 0.24000 0.62729 日盛小而美基金 20.02000 19.78000 0.24000 1.21335 日盛日盛基金 13.00000 12.84000 0.16000 1.24611 日盛首選基金 18.96000 18.85000 0.11000 0.58355 日盛高科技基金 20.01000 19.89000 0.12000 0.60332 日盛貨幣市場基金 14.85770 14.85700 0.00070 0.00471 日盛新台商基金 44.87000 44.31000 0.56000 1.26382 日盛精選五虎基金 38.41000 38.16000 0.25000 0.65514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56650 13.56590 0.00060 0.00442 台新2000高科技基金 35.06000 34.99000 0.07000 0.20006 台新大眾貨幣市場基金 14.24340 14.24280 0.00060 0.00421 台新中國通基金 51.53000 50.77000 0.76000 1.49695 台新主流基金 26.60000 26.68000 -0.08000 -0.29985 台新台灣中小基金 40.28000 40.27000 0.01000 0.02483 台新真吉利貨幣市場基金 11.14210 11.14170 0.00040 0.00359 台新高股息平衡基金 33.70460 33.60310 0.10150 0.30206 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐中小基金 56.57000 56.38000 0.19000 0.33700 永豐永豐基金 35.10000 34.85000 0.25000 0.71736 永豐貨幣市場基金 13.95800 13.95740 0.00060 0.00430 永豐臺灣加權ETF基金 56.20000 55.98000 0.22000 0.39300 永豐領航科技基金 41.73000 41.42000 0.31000 0.74843 永豐趨勢平衡基金 44.13000 43.70000 0.43000 0.98398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際國民基金 24.05000 23.95000 0.10000 0.41754 兆豐國際第一基金 14.43000 14.30000 0.13000 0.90909 兆豐國際萬全基金 21.95000 21.79000 0.16000 0.73428 兆豐國際電子基金 28.01000 27.73000 0.28000 1.00974 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.02000 22.93000 0.09000 0.39250 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.02000 15.07000 -0.05000 -0.33179 兆豐國際豐台灣基金 37.81000 37.48000 0.33000 0.88047 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57410 12.57350 0.00060 0.00477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.81970 9.81900 0.00070 0.00713 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.86220 9.86160 0.00060 0.00608 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.86720 9.86660 0.00060 0.00608 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.86730 9.86670 0.00060 0.00608 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.98560 9.98490 0.00070 0.00701 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.82000 9.81930 0.00070 0.00713 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.86430 9.86380 0.00050 0.00507 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.87520 9.87460 0.00060 0.00608 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.87180 9.87120 0.00060 0.00608 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.99350 9.99290 0.00060 0.00600 合庫台灣基金 12.70000 12.54000 0.16000 1.27592 合庫貨幣市場基金 10.18630 10.18590 0.00040 0.00393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 35.30000 35.24000 0.06000 0.17026 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 安聯台灣科技基金 57.53000 57.69000 -0.16000 -0.27734 安聯台灣貨幣市場基金 12.56440 12.56390 0.00050 0.00398 安聯台灣智慧基金 40.32000 40.19000 0.13000 0.32346 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利台灣動力基金A類型 32.58000 32.41000 0.17000 0.52453 宏利台灣動力基金I類型 32.58000 32.41000 0.17000 0.52453 宏利全球債券組合基金 13.80470 13.79450 0.01020 0.07394 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27800 3.27820 -0.00020 -0.00610 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53500 0.53510 -0.00010 -0.01869 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.02000 15.02000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00150 3.00110 0.00040 0.01333 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43090 0.43080 0.00010 0.02321 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.92420 12.92350 0.00070 0.00542 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98000 0.97990 0.00010 0.01021 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31600 7.31580 0.00020 0.00273 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04320 2.04290 0.00030 0.01469 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29430 0.29430 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.88870 8.88870 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32310 0.32310 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.70090 13.70040 0.00050 0.00365 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.50000 27.30000 0.20000 0.73260 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.50000 27.30000 0.20000 0.73260 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德新台幣基金 12.98270 12.98220 0.00050 0.00385 貝萊德寶利基金 28.64000 28.57000 0.07000 0.24501 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信中小型股基金 55.47000 54.51000 0.96000 1.76114 保德信店頭市場基金 39.79000 39.24000 0.55000 1.40163 保德信金平衡基金 31.76000 31.60000 0.16000 0.50633 保德信金滿意基金 45.13000 44.75000 0.38000 0.84916 保德信科技島基金 30.18000 29.82000 0.36000 1.20724 保德信高成長基金 104.42000 102.91000 1.51000 1.46730 保德信貨幣市場基金 15.86110 15.86040 0.00070 0.00441 保德信新世紀基金 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 保德信新興趨勢組合基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.66280 15.66200 0.00080 0.00511 保德信歐洲組合基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.20000 20.17000 0.03000 0.14874 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.000003000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4691.020004682.36000 8.66000 0.18495 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞巨人基金 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71230 13.71190 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.29000 16.29000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.33680 12.33620 0.00060 0.00486 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.14840 12.14840 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.09290 11.09200 0.00090 0.00811 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.49850 8.49810 0.00040 0.00471 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61600 9.61600 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.64360 9.64270 0.00090 0.00933 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.68640 11.68640 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.83330 10.83280 0.00050 0.00462 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.07430 11.07340 0.00090 0.00813 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.95810 9.95820 -0.00010 -0.00100 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.18240 9.18200 0.00040 0.00436 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.15740 9.16240 -0.00500 -0.05457 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.67020 9.66930 0.00090 0.00931 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.64860 12.64140 0.00720 0.05696 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.24580 12.24080 0.00500 0.04085 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.52180 11.51470 0.00710 0.06166 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.98800 6.98400 0.00400 0.05727 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74700 8.74350 0.00350 0.04003 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.39660 9.39080 0.00580 0.06176 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.87330 10.86710 0.00620 0.05705 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53980 11.53270 0.00710 0.06156 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.47550 9.47160 0.00390 0.04118 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.91810 8.91300 0.00510 0.05722 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.59770 9.59170 0.00600 0.06255 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.21100 10.21060 0.00040 0.00392 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.30970 11.31340 -0.00370 -0.03270 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.35810 12.39080 -0.03270 -0.26391 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.77720 10.77610 0.00110 0.01021 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.76230 8.76210 0.00020 0.00228 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.36560 9.36860 -0.00300 -0.03202 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.24870 9.27320 -0.02450 -0.26420 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.29770 9.29670 0.00100 0.01076 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.89450 8.89420 0.00030 0.00337 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.16840 9.17140 -0.00300 -0.03271 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.11110 11.14050 -0.02940 -0.26390 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.24090 9.23990 0.00100 0.01082 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰大中華基金 22.24000 21.88000 0.36000 1.64534 國泰小龍基金-新台幣 16.51000 16.31000 0.20000 1.22624 國泰中小成長基金-新台幣 47.92000 47.31000 0.61000 1.28937 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.67000 26.71000 -0.04000 -0.14976 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.27000 12.31000 -0.04000 -0.32494 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.47000 32.32000 0.15000 0.46411 國泰台灣貨幣市場基金 12.47320 12.47270 0.00050 0.00401 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.61000 22.59000 0.02000 0.08853 國泰科技生化基金 38.84000 38.20000 0.64000 1.67539 國泰國泰基金-新台幣A 25.55000 25.14000 0.41000 1.63087 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47590 2.47560 0.00030 0.01212 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50220 1.50200 0.00020 0.01332 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35910 0.35900 0.00010 0.02786 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22000 0.22000 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.81960 10.81900 0.00060 0.00555 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.44040 6.44000 0.00040 0.00621 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.44000 39.17000 0.27000 0.68930 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.72000 18.66000 0.06000 0.32154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金大中華基金 27.27000 27.20000 0.07000 0.25735 第一金小型精選基金 34.20000 34.22000 -0.02000 -0.05845 第一金中概平衡基金 29.27000 29.12000 0.15000 0.51511 第一金台灣貨幣市場基金 15.34340 15.34270 0.00070 0.00456 第一金全家福貨幣市場基金 178.88500 178.87700 0.00800 0.00447 第一金店頭市場基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.24900 10.25010 -0.00110 -0.01073 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.24900 10.24830 0.00070 0.00683 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.20710 10.20640 0.00070 0.00686 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.20700 10.20630 0.00070 0.00686 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.31290 10.31230 0.00060 0.00582 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.32880 10.32790 0.00090 0.00871 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.31270 10.31200 0.00070 0.00679 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.27040 10.26960 0.00080 0.00779 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.28630 10.28540 0.00090 0.00875 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.27030 10.26950 0.00080 0.00779 第一金創新趨勢基金 22.97000 22.89000 0.08000 0.34950 第一金電子基金 36.67000 36.47000 0.20000 0.54840 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.83000 19.74000 0.09000 0.45593 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大滿貫基金-A類型 38.33000 38.01000 0.32000 0.84188 統一大滿貫基金-I類型 38.33000 38.01000 0.32000 0.84188 統一中小基金 26.70000 26.42000 0.28000 1.05980 統一台灣動力基金 20.71000 20.52000 0.19000 0.92593 統一全天候基金-A類型 123.11000 121.45000 1.66000 1.36682 統一全天候基金-I類型 123.95000 122.27000 1.68000 1.37401 統一奔騰基金 64.82000 64.09000 0.73000 1.13902 統一強棒貨幣市場基金 16.75670 16.75590 0.00080 0.00477 統一統信基金 32.99000 32.71000 0.28000 0.85601 統一黑馬基金 64.66000 63.97000 0.69000 1.07863 統一經建基金 51.91000 51.22000 0.69000 1.34713 統一龍馬基金 74.89000 74.11000 0.78000 1.05249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.80000 22.60000 0.20000 0.88496 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 52.72000 52.29000 0.43000 0.82234 野村台灣高股息基金 26.38000 26.18000 0.20000 0.76394 野村台灣運籌基金 40.90000 40.64000 0.26000 0.63976 野村平衡基金 21.27000 21.16000 0.11000 0.51985 野村成長基金 34.87000 34.61000 0.26000 0.75123 野村高科技基金 12.03000 11.92000 0.11000 0.92282 野村貨幣市場基金 16.35930 16.35860 0.00070 0.00428 野村新馬基金 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.56190 10.56230 -0.00040 -0.00379 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.85710 7.88740 -0.03030 -0.38416 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.27620 12.27670 -0.00050 -0.00407 野村精選貨幣市場基金 12.12440 12.12410 0.00030 0.00247 野村積極成長基金 14.78000 14.67000 0.11000 0.74983 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.47000 11.37000 0.10000 0.87951 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 41.56000 41.21000 0.35000 0.84931 野村鴻利基金 25.55000 25.41000 0.14000 0.55096 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91560 16.91520 0.00040 0.00236 野村鴻運基金 22.12000 21.98000 0.14000 0.63694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基台灣精五門基金 23.32000 23.16000 0.16000 0.69085 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60950 11.60910 0.00040 0.00345 凱基開創基金 30.71000 30.67000 0.04000 0.13042 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.94000 14.97000 -0.03000 -0.20040 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.10000 19.01000 0.09000 0.47344 富邦日本東証基金 20.41000 20.40000 0.01000 0.04902 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.15000 47.19000 -0.04000 -0.08476 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.79000 46.51000 0.28000 0.60202 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.91000 54.70000 0.21000 0.38391 富邦台灣心基金 24.05000 23.76000 0.29000 1.22054 富邦台灣釆吉50基金 48.43000 48.22000 0.21000 0.43550 富邦台灣科技指數基金 61.00000 60.72000 0.28000 0.46113 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72610 15.72540 0.00070 0.00445 富邦長紅基金 66.77000 65.95000 0.82000 1.24337 富邦科技基金 26.61000 26.36000 0.25000 0.94841 富邦高成長基金 25.74000 25.43000 0.31000 1.21903 富邦基金A類型 14.96000 14.79000 0.17000 1.14943 富邦基金I類型 14.96000 14.79000 0.17000 1.14943 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.49000 18.36000 0.13000 0.70806 富邦精準基金 48.12000 47.58000 0.54000 1.13493 富邦精銳中小基金 12.56000 12.45000 0.11000 0.88353 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.59000 19.44000 0.15000 0.77160 富邦臺灣公司治理100基金 22.18000 22.11000 0.07000 0.31660 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.84000 6.86000 -0.02000 -0.29155 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.16000 17.04000 0.12000 0.70423 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.19000 32.11000 0.08000 0.24914 富達卓越領航全球組合基金 15.09000 15.09000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.22000 24.13000 0.09000 0.37298 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.72000 22.75000 -0.03000 -0.13187 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.12630 8.12630 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.30820 9.30810 0.00010 0.00107 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.37620 10.37610 0.00010 0.00096 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.82770 9.82770 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 41.92000 41.76000 0.16000 0.38314 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36560 10.36510 0.00050 0.00482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人生目標基金 41.97470 41.85510 0.11960 0.28575 復華中小精選基金 70.58000 70.32000 0.26000 0.36974 復華台灣智能基金 12.34000 12.31000 0.03000 0.24370 復華全方位基金 32.28000 32.28000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-美元 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.70000 19.70000 0.00000 0.00000 復華全球債券基金 15.21850 15.21790 0.00060 0.00394 復華全球債券組合基金 15.36000 15.36000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.51000 13.50960 0.00040 0.00296 復華亞太成長基金 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 復華神盾基金 29.10050 29.01180 0.08870 0.30574 復華高成長基金 72.97000 72.69000 0.28000 0.38520 復華貨幣市場基金 14.47460 14.47420 0.00040 0.00276 復華富時台灣高股息低波動基金 48.36000 48.34000 0.02000 0.04137 復華復華基金 22.86000 22.77000 0.09000 0.39526 復華傳家二號基金 35.78410 35.76310 0.02100 0.05872 復華傳家基金 24.49100 24.39800 0.09300 0.38118 復華奧林匹克全球組合基金 15.99000 15.99000 0.00000 0.00000 復華數位經濟基金 50.80000 50.73000 0.07000 0.13799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順主流基金 20.01000 19.79000 0.22000 1.11167 景順台灣科技基金 35.14000 34.71000 0.43000 1.23884 景順貨幣市場基金 16.00790 16.00760 0.00030 0.00187 景順潛力基金 34.42000 34.15000 0.27000 0.79063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌永昌基金 20.34000 20.26000 0.08000 0.39487 華南永昌全球亨利組合基金 14.95150 14.95180 -0.00030 -0.00201 華南永昌物聯網精選基金 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29960 16.29890 0.00070 0.00429 華南永昌龍盈平衡基金 25.36850 25.30300 0.06550 0.25886 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00340 12.00290 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓中小型基金 23.39000 23.27000 0.12000 0.51569 華頓台灣基金 24.96000 24.85000 0.11000 0.44266 華頓平安貨幣市場基金 11.58440 11.58390 0.00050 0.00432 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐台灣精典基金 25.56000 25.45000 0.11000 0.43222 匯豐全球趨勢組合基金 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 26.63000 26.57000 0.06000 0.22582 匯豐成功基金 42.57000 42.55000 0.02000 0.04700 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02200 15.02180 0.00020 0.00133 匯豐龍鳳基金-A類型 55.23000 55.00000 0.23000 0.41818 匯豐龍鳳基金-I類型 55.23000 55.00000 0.23000 0.41818 匯豐龍騰電子基金 40.34000 40.08000 0.26000 0.64870 匯豐雙高收益債券組合基金 12.84410 12.84510 -0.00100 -0.00779 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.54000 19.49000 0.05000 0.25654 新光台灣富貴基金 25.93000 25.86000 0.07000 0.27069 新光吉星貨幣市場基金 15.52520 15.52480 0.00040 0.00258 新光店頭基金 23.91000 23.77000 0.14000 0.58898 新光特選內需收益ETF基金 20.96000 20.89000 0.07000 0.33509 新光創新科技基金 14.24000 14.18000 0.06000 0.42313 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益中小型股基金 48.63000 48.49000 0.14000 0.28872 群益平衡王基金 20.79050 20.71240 0.07810 0.37707 群益多重收益組合基金 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 群益多重資產組合基金 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000 群益安家基金 27.25090 27.12540 0.12550 0.46267 群益安穩貨幣市場基金 16.17710 16.17650 0.00060 0.00371 群益店頭市場基金 102.40000 101.56000 0.84000 0.82710 群益長安基金 31.48000 31.27000 0.21000 0.67157 群益真善美基金 16.06200 16.01500 0.04700 0.29347 群益馬拉松基金 126.95000 126.22000 0.73000 0.57836 群益創新科技基金 36.27000 35.70000 0.57000 1.59664 群益奧斯卡基金 32.29000 31.73000 0.56000 1.76489 群益葛萊美基金 25.36000 25.28000 0.08000 0.31646 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.46000 7.48000 -0.02000 -0.26738 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.08000 14.97000 0.11000 0.73480 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 32.17000 32.06000 0.11000 0.34311 德信台灣主流中小基金 21.14000 21.18000 -0.04000 -0.18886 德信萬保貨幣市場基金 11.99830 11.99780 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 35.12000 35.12000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72870 11.72820 0.00050 0.00426 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.68000 18.64000 0.04000 0.21459 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根中小基金 23.54000 23.54000 0.00000 0.00000 摩根台灣金磚基金-累積型 20.32000 20.28000 0.04000 0.19724 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.32000 20.28000 0.04000 0.19724 摩根台灣增長基金 51.63000 51.47000 0.16000 0.31086 摩根平衡基金 28.03000 28.00000 0.03000 0.10714 摩根第一貨幣市場基金 15.14520 15.14470 0.00050 0.00330 摩根新興科技基金 56.42000 56.18000 0.24000 0.42720 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62430 12.62380 0.00050 0.00396 鋒裕匯理阿波羅基金 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 28.18000 28.03000 0.15000 0.53514 聯邦金鑽平衡基金 25.06430 24.92830 0.13600 0.54556 聯邦貨幣市場基金 13.23760 13.23700 0.00060 0.00453 聯邦精選科技基金 14.10000 14.02000 0.08000 0.57061 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.72040 16.72100 -0.00060 -0.00359 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.53000 38.31000 0.22000 0.57426 聯博貨幣市場基金 15.04850 15.04820 0.00030 0.00199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.42020 10.41870 0.00150 0.01440 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.86400 10.86170 0.00230 0.02118 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.27930 10.27780 0.00150 0.01459 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.25930 10.25790 0.00140 0.01365 瀚亞中小型股基金 22.93000 22.66000 0.27000 1.19153 瀚亞外銷基金 42.79000 42.44000 0.35000 0.82469 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.04440 10.04380 0.00060 0.00597 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.99620 9.99560 0.00060 0.00600 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.98130 9.98070 0.00060 0.00601 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.90840 9.90780 0.00060 0.00606 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.03930 10.03870 0.00060 0.00598 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02220 10.02150 0.00070 0.00698 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.97250 9.97180 0.00070 0.00702 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.89860 9.89800 0.00060 0.00606 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63980 13.63920 0.00060 0.00440 瀚亞高科技基金 64.81000 64.09000 0.72000 1.12342 瀚亞理財通基金 27.08000 26.98000 0.10000 0.37064 瀚亞菁華基金 23.28000 23.07000 0.21000 0.91027 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.16640 14.16670 -0.00030 -0.00212 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.86270 10.89020 -0.02750 -0.25252 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.94170 9.96690 -0.02520 -0.25284 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.49350 11.52250 -0.02900 -0.25168 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.29250 10.31850 -0.02600 -0.25197 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 9.98700 10.01220 -0.02520 -0.25169 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------