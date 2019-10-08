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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        108/10/07  108/10/05  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
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中國信託台灣活力基金                                             13.67000   13.61000   0.06000    0.44085
中國信託華盈貨幣市場基金                                         11.04930   11.04880   0.00050    0.00453
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元大2001基金                                                     68.99000   68.55000   0.44000    0.64187
元大日經225基金                                                  27.32000   27.39000  -0.07000   -0.25557
元大台商收成基金                                                 23.35000   23.15000   0.20000    0.86393
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.11000   11.15000  -0.04000   -0.35874
元大台灣50單日正向2倍基金                                        43.12000   42.83000   0.29000    0.67710
元大台灣中型100基金                                              34.57000   34.44000   0.13000    0.37747
元大台灣加權股價指數基金                                         26.77700   26.69200   0.08500    0.31845
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        10.86000   10.81000   0.05000    0.46253
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
元大台灣卓越50基金                                               85.72000   85.36000   0.36000    0.42174
元大台灣金融基金                                                 18.56000   18.58000  -0.02000   -0.10764
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        10.83000   10.73000   0.10000    0.93197
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.83000   10.73000   0.10000    0.93197
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.27000   32.23000   0.04000    0.12411
元大台灣高股息基金                                               28.37000   28.10000   0.27000    0.96085
元大台灣電子科技基金                                             38.75000   38.52000   0.23000    0.59709
元大多多基金                                                     18.50000   18.28000   0.22000    1.20350
元大多福基金                                                     55.66000   55.28000   0.38000    0.68741
元大卓越基金                                                     43.34000   43.15000   0.19000    0.44032
元大店頭基金                                                      9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
元大高科技基金                                                   21.54000   21.36000   0.18000    0.84270
元大得利貨幣市場基金                                             16.34970   16.34900   0.00070    0.00428
元大得寶貨幣市場基金                                             12.04950   12.04910   0.00040    0.00332
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                            11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                              11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
元大富櫃50基金                                                   13.48000   13.40000   0.08000    0.59701
元大新主流基金                                                   27.07000   26.86000   0.21000    0.78183
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.18500   15.18440   0.00060    0.00395
元大經貿基金                                                     38.89000   38.63000   0.26000    0.67305
元大臺灣ESG永續ETF基金                                           20.96000   20.87000   0.09000    0.43124
元大摩臺基金                                                     40.10000   39.95000   0.15000    0.37547
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日盛MIT主流基金                                                  16.53000   16.41000   0.12000    0.73126
日盛上選基金(A類型)                                              38.50000   38.26000   0.24000    0.62729
日盛上選基金(I類型)                                              38.50000   38.26000   0.24000    0.62729
日盛小而美基金                                                   20.02000   19.78000   0.24000    1.21335
日盛日盛基金                                                     13.00000   12.84000   0.16000    1.24611
日盛首選基金                                                     18.96000   18.85000   0.11000    0.58355
日盛高科技基金                                                   20.01000   19.89000   0.12000    0.60332
日盛貨幣市場基金                                                 14.85770   14.85700   0.00070    0.00471
日盛新台商基金                                                   44.87000   44.31000   0.56000    1.26382
日盛精選五虎基金                                                 38.41000   38.16000   0.25000    0.65514
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台新1699貨幣市場基金                                             13.56650   13.56590   0.00060    0.00442
台新2000高科技基金                                               35.06000   34.99000   0.07000    0.20006
台新大眾貨幣市場基金                                             14.24340   14.24280   0.00060    0.00421
台新中國通基金                                                   51.53000   50.77000   0.76000    1.49695
台新主流基金                                                     26.60000   26.68000  -0.08000   -0.29985
台新台灣中小基金                                                 40.28000   40.27000   0.01000    0.02483
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.14210   11.14170   0.00040    0.00359
台新高股息平衡基金                                               33.70460   33.60310   0.10150    0.30206
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永豐中小基金                                                     56.57000   56.38000   0.19000    0.33700
永豐永豐基金                                                     35.10000   34.85000   0.25000    0.71736
永豐貨幣市場基金                                                 13.95800   13.95740   0.00060    0.00430
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.20000   55.98000   0.22000    0.39300
永豐領航科技基金                                                 41.73000   41.42000   0.31000    0.74843
永豐趨勢平衡基金                                                 44.13000   43.70000   0.43000    0.98398
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兆豐國際國民基金                                                 24.05000   23.95000   0.10000    0.41754
兆豐國際第一基金                                                 14.43000   14.30000   0.13000    0.90909
兆豐國際萬全基金                                                 21.95000   21.79000   0.16000    0.73428
兆豐國際電子基金                                                 28.01000   27.73000   0.28000    1.00974
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        23.02000   22.93000   0.09000    0.39250
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            15.02000   15.07000  -0.05000   -0.33179
兆豐國際豐台灣基金                                               37.81000   37.48000   0.33000    0.88047
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.57410   12.57350   0.00060    0.00477
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合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                       9.81970    9.81900   0.00070    0.00713
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                       9.86220    9.86160   0.00060    0.00608
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                       9.86720    9.86660   0.00060    0.00608
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                       9.86730    9.86670   0.00060    0.00608
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                       9.98560    9.98490   0.00070    0.00701
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                         9.82000    9.81930   0.00070    0.00713
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                         9.86430    9.86380   0.00050    0.00507
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                         9.87520    9.87460   0.00060    0.00608
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                         9.87180    9.87120   0.00060    0.00608
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                         9.99350    9.99290   0.00060    0.00600
合庫台灣基金                                                     12.70000   12.54000   0.16000    1.27592
合庫貨幣市場基金                                                 10.18630   10.18590   0.00040    0.00393
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安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                    35.30000   35.24000   0.06000    0.17026
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                    10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
安聯台灣科技基金                                                 57.53000   57.69000  -0.16000   -0.27734
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.56440   12.56390   0.00050    0.00398
安聯台灣智慧基金                                                 40.32000   40.19000   0.13000    0.32346
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宏利台灣動力基金A類型                                            32.58000   32.41000   0.17000    0.52453
宏利台灣動力基金I類型                                            32.58000   32.41000   0.17000    0.52453
宏利全球債券組合基金                                             13.80470   13.79450   0.01020    0.07394
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.27800    3.27820  -0.00020   -0.00610
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.53500    0.53510  -0.00010   -0.01869
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     15.02000   15.02000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      3.00150    3.00110   0.00040    0.01333
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.43090    0.43080   0.00010    0.02321
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.92420   12.92350   0.00070    0.00542
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.98000    0.97990   0.00010    0.01021
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.31600    7.31580   0.00020    0.00273
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.04320    2.04290   0.00030    0.01469
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29430    0.29430   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.88870    8.88870   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32310    0.32310   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.70090   13.70040   0.00050    0.00365
宏利臺灣股息收益基金A類型                                        27.50000   27.30000   0.20000    0.73260
宏利臺灣股息收益基金I類型                                        27.50000   27.30000   0.20000    0.73260
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金                                                 12.98270   12.98220   0.00050    0.00385
貝萊德寶利基金                                                   28.64000   28.57000   0.07000    0.24501
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保德信中小型股基金                                               55.47000   54.51000   0.96000    1.76114
保德信店頭市場基金                                               39.79000   39.24000   0.55000    1.40163
保德信金平衡基金                                                 31.76000   31.60000   0.16000    0.50633
保德信金滿意基金                                                 45.13000   44.75000   0.38000    0.84916
保德信科技島基金                                                 30.18000   29.82000   0.36000    1.20724
保德信高成長基金                                                104.42000  102.91000   1.51000    1.46730
保德信貨幣市場基金                                               15.86110   15.86040   0.00070    0.00441
保德信新世紀基金                                                 10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
保德信新興趨勢組合基金                                           10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                   15.66280   15.66200   0.00080    0.00511
保德信歐洲組合基金                                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                     20.20000   20.17000   0.03000    0.14874
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.000003000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4691.020004682.36000   8.66000    0.18495
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柏瑞巨人基金                                                     13.39000   13.32000   0.07000    0.52553
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.71230   13.71190   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.29000   16.29000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.75000   12.74000   0.01000    0.07849
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               12.33680   12.33620   0.00060    0.00486
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       12.14840   12.14840   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         11.09290   11.09200   0.00090    0.00811
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.49850    8.49810   0.00040    0.00471
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.61600    9.61600   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.64360    9.64270   0.00090    0.00933
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      11.68640   11.68640   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.83330   10.83280   0.00050    0.00462
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        11.07430   11.07340   0.00090    0.00813
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.95810    9.95820  -0.00010   -0.00100
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.18240    9.18200   0.00040    0.00436
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.15740    9.16240  -0.00500   -0.05457
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.67020    9.66930   0.00090    0.00931
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.64860   12.64140   0.00720    0.05696
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.24580   12.24080   0.00500    0.04085
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.52180   11.51470   0.00710    0.06166
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  6.98800    6.98400   0.00400    0.05727
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.74700    8.74350   0.00350    0.04003
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.39660    9.39080   0.00580    0.06176
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.87330   10.86710   0.00620    0.05705
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.53980   11.53270   0.00710    0.06156
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.47550    9.47160   0.00390    0.04118
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.91810    8.91300   0.00510    0.05722
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.59770    9.59170   0.00600    0.06255
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.21100   10.21060   0.00040    0.00392
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.30970   11.31340  -0.00370   -0.03270
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.35810   12.39080  -0.03270   -0.26391
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.77720   10.77610   0.00110    0.01021
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        8.76230    8.76210   0.00020    0.00228
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                9.36560    9.36860  -0.00300   -0.03202
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                9.24870    9.27320  -0.02450   -0.26420
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                  9.29770    9.29670   0.00100    0.01076
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        8.89450    8.89420   0.00030    0.00337
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                9.16840    9.17140  -0.00300   -0.03271
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.11110   11.14050  -0.02940   -0.26390
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                  9.24090    9.23990   0.00100    0.01082
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國泰大中華基金                                                   22.24000   21.88000   0.36000    1.64534
國泰小龍基金-新台幣                                              16.51000   16.31000   0.20000    1.22624
國泰中小成長基金-新台幣                                          47.92000   47.31000   0.61000    1.28937
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.67000   26.71000  -0.04000   -0.14976
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.27000   12.31000  -0.04000   -0.32494
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.47000   32.32000   0.15000    0.46411
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.47320   12.47270   0.00050    0.00401
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                  22.61000   22.59000   0.02000    0.08853
國泰科技生化基金                                                 38.84000   38.20000   0.64000    1.67539
國泰國泰基金-新台幣A                                             25.55000   25.14000   0.41000    1.63087
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                            2.47590    2.47560   0.00030    0.01212
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                              1.50220    1.50200   0.00020    0.01332
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                              0.35910    0.35900   0.00010    0.02786
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                0.22000    0.22000   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                           10.81960   10.81900   0.00060    0.00555
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                              6.44040    6.44000   0.00040    0.00621
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 12.62000   12.67000  -0.05000   -0.39463
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 39.44000   39.17000   0.27000    0.68930
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.72000   18.66000   0.06000    0.32154
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金                                                 27.27000   27.20000   0.07000    0.25735
第一金小型精選基金                                               34.20000   34.22000  -0.02000   -0.05845
第一金中概平衡基金                                               29.27000   29.12000   0.15000    0.51511
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.34340   15.34270   0.00070    0.00456
第一金全家福貨幣市場基金                                        178.88500  178.87700   0.00800    0.00447
第一金店頭市場基金                                                8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                          10.24900   10.25010  -0.00110   -0.01073
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                        10.24900   10.24830   0.00070    0.00683
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                        10.20710   10.20640   0.00070    0.00686
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                      10.20700   10.20630   0.00070    0.00686
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                          10.31290   10.31230   0.00060    0.00582
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                        10.32880   10.32790   0.00090    0.00871
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                        10.31270   10.31200   0.00070    0.00679
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                        10.27040   10.26960   0.00080    0.00779
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                      10.28630   10.28540   0.00090    0.00875
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                      10.27030   10.26950   0.00080    0.00779
第一金創新趨勢基金                                               22.97000   22.89000   0.08000    0.34950
第一金電子基金                                                   36.67000   36.47000   0.20000    0.54840
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.83000   19.74000   0.09000    0.45593
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統一大滿貫基金-A類型                                             38.33000   38.01000   0.32000    0.84188
統一大滿貫基金-I類型                                             38.33000   38.01000   0.32000    0.84188
統一中小基金                                                     26.70000   26.42000   0.28000    1.05980
統一台灣動力基金                                                 20.71000   20.52000   0.19000    0.92593
統一全天候基金-A類型                                            123.11000  121.45000   1.66000    1.36682
統一全天候基金-I類型                                            123.95000  122.27000   1.68000    1.37401
統一奔騰基金                                                     64.82000   64.09000   0.73000    1.13902
統一強棒貨幣市場基金                                             16.75670   16.75590   0.00080    0.00477
統一統信基金                                                     32.99000   32.71000   0.28000    0.85601
統一黑馬基金                                                     64.66000   63.97000   0.69000    1.07863
統一經建基金                                                     51.91000   51.22000   0.69000    1.34713
統一龍馬基金                                                     74.89000   74.11000   0.78000    1.05249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.80000   22.60000   0.20000    0.88496
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            52.72000   52.29000   0.43000    0.82234
野村台灣高股息基金                                               26.38000   26.18000   0.20000    0.76394
野村台灣運籌基金                                                 40.90000   40.64000   0.26000    0.63976
野村平衡基金                                                     21.27000   21.16000   0.11000    0.51985
野村成長基金                                                     34.87000   34.61000   0.26000    0.75123
野村高科技基金                                                   12.03000   11.92000   0.11000    0.92282
野村貨幣市場基金                                                 16.35930   16.35860   0.00070    0.00428
野村新馬基金                                                     14.34000   14.34000   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.56190   10.56230  -0.00040   -0.00379
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.85710    7.88740  -0.03030   -0.38416
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.27620   12.27670  -0.00050   -0.00407
野村精選貨幣市場基金                                             12.12440   12.12410   0.00030    0.00247
野村積極成長基金                                                 14.78000   14.67000   0.11000    0.74983
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     11.47000   11.37000   0.10000    0.87951
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  41.56000   41.21000   0.35000    0.84931
野村鴻利基金                                                     25.55000   25.41000   0.14000    0.55096
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.91560   16.91520   0.00040    0.00236
野村鴻運基金                                                     22.12000   21.98000   0.14000    0.63694
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台灣精五門基金                                               23.32000   23.16000   0.16000    0.69085
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.60950   11.60910   0.00040    0.00345
凱基開創基金                                                     30.71000   30.67000   0.04000    0.13042
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.36000    7.36000   0.00000    0.00000
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                     10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.94000   14.97000  -0.03000   -0.20040
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.10000   19.01000   0.09000    0.47344
富邦日本東証基金                                                 20.41000   20.40000   0.01000    0.04902
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  47.15000   47.19000  -0.04000   -0.08476
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.79000   46.51000   0.28000    0.60202
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  54.91000   54.70000   0.21000    0.38391
富邦台灣心基金                                                   24.05000   23.76000   0.29000    1.22054
富邦台灣釆吉50基金                                               48.43000   48.22000   0.21000    0.43550
富邦台灣科技指數基金                                             61.00000   60.72000   0.28000    0.46113
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.72610   15.72540   0.00070    0.00445
富邦長紅基金                                                     66.77000   65.95000   0.82000    1.24337
富邦科技基金                                                     26.61000   26.36000   0.25000    0.94841
富邦高成長基金                                                   25.74000   25.43000   0.31000    1.21903
富邦基金A類型                                                    14.96000   14.79000   0.17000    1.14943
富邦基金I類型                                                    14.96000   14.79000   0.17000    1.14943
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    18.49000   18.36000   0.13000    0.70806
富邦精準基金                                                     48.12000   47.58000   0.54000    1.13493
富邦精銳中小基金                                                 12.56000   12.45000   0.11000    0.88353
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.59000   19.44000   0.15000    0.77160
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.18000   22.11000   0.07000    0.31660
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             6.84000    6.86000  -0.02000   -0.29155
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            17.16000   17.04000   0.12000    0.70423
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 32.19000   32.11000   0.08000    0.24914
富達卓越領航全球組合基金                                         15.09000   15.09000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             24.22000   24.13000   0.09000    0.37298
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               22.72000   22.75000  -0.03000   -0.13187
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.12630    8.12630   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.30820    9.30810   0.00010    0.00107
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.37620   10.37610   0.00010    0.00096
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.82770    9.82770   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           41.92000   41.76000   0.16000    0.38314
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.36560   10.36510   0.00050    0.00482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人生目標基金                                                 41.97470   41.85510   0.11960    0.28575
復華中小精選基金                                                 70.58000   70.32000   0.26000    0.36974
復華台灣智能基金                                                 12.34000   12.31000   0.03000    0.24370
復華全方位基金                                                   32.28000   32.28000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-美元                                             9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.70000   19.70000   0.00000    0.00000
復華全球債券基金                                                 15.21850   15.21790   0.00060    0.00394
復華全球債券組合基金                                             15.36000   15.36000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.51000   13.50960   0.00040    0.00296
復華亞太成長基金                                                 12.46000   12.46000   0.00000    0.00000
復華神盾基金                                                     29.10050   29.01180   0.08870    0.30574
復華高成長基金                                                   72.97000   72.69000   0.28000    0.38520
復華貨幣市場基金                                                 14.47460   14.47420   0.00040    0.00276
復華富時台灣高股息低波動基金                                     48.36000   48.34000   0.02000    0.04137
復華復華基金                                                     22.86000   22.77000   0.09000    0.39526
復華傳家二號基金                                                 35.78410   35.76310   0.02100    0.05872
復華傳家基金                                                     24.49100   24.39800   0.09300    0.38118
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.99000   15.99000   0.00000    0.00000
復華數位經濟基金                                                 50.80000   50.73000   0.07000    0.13799
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景順主流基金                                                     20.01000   19.79000   0.22000    1.11167
景順台灣科技基金                                                 35.14000   34.71000   0.43000    1.23884
景順貨幣市場基金                                                 16.00790   16.00760   0.00030    0.00187
景順潛力基金                                                     34.42000   34.15000   0.27000    0.79063
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌永昌基金                                                 20.34000   20.26000   0.08000    0.39487
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.95150   14.95180  -0.00030   -0.00201
華南永昌物聯網精選基金                                           12.54000   12.50000   0.04000    0.32000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.29960   16.29890   0.00070    0.00429
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.36850   25.30300   0.06550    0.25886
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         12.00340   12.00290   0.00050    0.00417
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華頓中小型基金                                                   23.39000   23.27000   0.12000    0.51569
華頓台灣基金                                                     24.96000   24.85000   0.11000    0.44266
華頓平安貨幣市場基金                                             11.58440   11.58390   0.00050    0.00432
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匯豐台灣精典基金                                                 25.56000   25.45000   0.11000    0.43222
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.59000   12.59000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                     26.63000   26.57000   0.06000    0.22582
匯豐成功基金                                                     42.57000   42.55000   0.02000    0.04700
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         15.02200   15.02180   0.00020    0.00133
匯豐龍鳳基金-A類型                                               55.23000   55.00000   0.23000    0.41818
匯豐龍鳳基金-I類型                                               55.23000   55.00000   0.23000    0.41818
匯豐龍騰電子基金                                                 40.34000   40.08000   0.26000    0.64870
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.84410   12.84510  -0.00100   -0.00779
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.54000   19.49000   0.05000    0.25654
新光台灣富貴基金                                                 25.93000   25.86000   0.07000    0.27069
新光吉星貨幣市場基金                                             15.52520   15.52480   0.00040    0.00258
新光店頭基金                                                     23.91000   23.77000   0.14000    0.58898
新光特選內需收益ETF基金                                          20.96000   20.89000   0.07000    0.33509
新光創新科技基金                                                 14.24000   14.18000   0.06000    0.42313
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益中小型股基金                                                 48.63000   48.49000   0.14000    0.28872
群益平衡王基金                                                   20.79050   20.71240   0.07810    0.37707
群益多重收益組合基金                                             14.28000   14.27000   0.01000    0.07008
群益多重資產組合基金                                             15.46000   15.46000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                     27.25090   27.12540   0.12550    0.46267
群益安穩貨幣市場基金                                             16.17710   16.17650   0.00060    0.00371
群益店頭市場基金                                                102.40000  101.56000   0.84000    0.82710
群益長安基金                                                     31.48000   31.27000   0.21000    0.67157
群益真善美基金                                                   16.06200   16.01500   0.04700    0.29347
群益馬拉松基金                                                  126.95000  126.22000   0.73000    0.57836
群益創新科技基金                                                 36.27000   35.70000   0.57000    1.59664
群益奧斯卡基金                                                   32.29000   31.73000   0.56000    1.76489
群益葛萊美基金                                                   25.36000   25.28000   0.08000    0.31646
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       7.46000    7.48000  -0.02000   -0.26738
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      15.08000   14.97000   0.11000    0.73480
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
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德信大發基金                                                     32.17000   32.06000   0.11000    0.34311
德信台灣主流中小基金                                             21.14000   21.18000  -0.04000   -0.18886
德信萬保貨幣市場基金                                             11.99830   11.99780   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                 35.12000   35.12000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.72870   11.72820   0.00050    0.00426
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          18.68000   18.64000   0.04000    0.21459
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根中小基金                                                     23.54000   23.54000   0.00000    0.00000
摩根台灣金磚基金-累積型                                          20.32000   20.28000   0.04000    0.19724
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      20.32000   20.28000   0.04000    0.19724
摩根台灣增長基金                                                 51.63000   51.47000   0.16000    0.31086
摩根平衡基金                                                     28.03000   28.00000   0.03000    0.10714
摩根第一貨幣市場基金                                             15.14520   15.14470   0.00050    0.00330
摩根新興科技基金                                                 56.42000   56.18000   0.24000    0.42720
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鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                       12.62430   12.62380   0.00050    0.00396
鋒裕匯理阿波羅基金                                               11.75000   11.67000   0.08000    0.68552
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聯邦中國龍基金                                                   28.18000   28.03000   0.15000    0.53514
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.06430   24.92830   0.13600    0.54556
聯邦貨幣市場基金                                                 13.23760   13.23700   0.00060    0.00453
聯邦精選科技基金                                                 14.10000   14.02000   0.08000    0.57061
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.72040   16.72100  -0.00060   -0.00359
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聯博大利基金                                                     38.53000   38.31000   0.22000    0.57426
聯博貨幣市場基金                                                 15.04850   15.04820   0.00030    0.00199
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                     10.42020   10.41870   0.00150    0.01440
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                     10.86400   10.86170   0.00230    0.02118
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                       10.27930   10.27780   0.00150    0.01459
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                     10.25930   10.25790   0.00140    0.01365
瀚亞中小型股基金                                                 22.93000   22.66000   0.27000    1.19153
瀚亞外銷基金                                                     42.79000   42.44000   0.35000    0.82469
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.04440   10.04380   0.00060    0.00597
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.99620    9.99560   0.00060    0.00600
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.98130    9.98070   0.00060    0.00601
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  9.90840    9.90780   0.00060    0.00606
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.03930   10.03870   0.00060    0.00598
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02220   10.02150   0.00070    0.00698
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.97250    9.97180   0.00070    0.00702
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  9.89860    9.89800   0.00060    0.00606
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.63980   13.63920   0.00060    0.00440
瀚亞高科技基金                                                   64.81000   64.09000   0.72000    1.12342
瀚亞理財通基金                                                   27.08000   26.98000   0.10000    0.37064
瀚亞菁華基金                                                     23.28000   23.07000   0.21000    0.91027
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.16640   14.16670  -0.00030   -0.00212
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.86270   10.89020  -0.02750   -0.25252
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.94170    9.96690  -0.02520   -0.25284
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.49350   11.52250  -0.02900   -0.25168
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                       10.29250   10.31850  -0.02600   -0.25197
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                        9.98700   10.01220  -0.02520   -0.25169
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